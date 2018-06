Tennisteam des Graf-Zeppelin-Gymnasiums Friedrichshafen erreicht Tennis-Landesfinale

Die Tennismannschaft der Wettkampfklasse II (Jahrgang 1997 und jünger) schafft es als erste Jungen Mannschaft am Graf-Zeppelin-Gymnasium zum Landesfinale. Darauf dürfen Spieler und Schule stolz sein, denn am Donnerstag (26.Juni) stand mit Hechingen die wohl best ausgestatteste Mannschaft auf der anderen Seite. Mit allen vier Hechinger Spielern in der deutschen Jugend-Rangliste und durchgehend guten Leistungsklassen wußten die „Häfler“ bereits vor Matchbeginn, dass sie ihre beste Leistung bringen müssen, um sich für das Landesfinale zu qualifizieren.

Das Team hoffte auf drei Punkte aus den vier Einzel-Begegnungen, was dann auch tatsächlich klappte, mit viel Einsatz und Konzentration. Nun war eine sehr gute Ausgangsposition für einen erfolgreichen Tennis-Tag geschaffen, da man nur noch ein Doppel aus zweien gewinnen musste. Die Mannschaft zeigte sich homogen und taktisch klug beim Aufstellen der Doppel. Der Plan ging auf und der nötige Punkt im Doppel kam durch einen klaren Sieg mit 6-0, 6-2 zustande, während das andere Doppel nur ganz knapp im MatchTieBreak verlor. Wieder hatte die Mannschaft einen Spieltag mit einem Gesamtergebnis von 4-2 gewonnen, doch dieses Mal gegen das bekannt starke Gymnasium aus Hechingen.

Am 10./11. Juli findet das Baden-Württembergische Landesfinale in Singen statt. Das Tennis-Team des GZG ist hoch motiviert und nach solch solider Vorleistung darf man sich durchaus Hoffnungen auf ein gutes Abschneiden machen.