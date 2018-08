Tennisspieler messen sich in Fischbach

Alle Tennisspieler, insbesondere aus dem Stadtgebiet und der näheren Umgebung, sind eingeladen, sich bis 21. August, 24 Uhr, anzumelden (www.mybigpoint oder per E-Mail an fischbach-open@tennis-tsvfischbach.de. Die Auslosung erfolgt am Mittwoch um 18.30 Uhr im Vereinsheim der Tennisabteilung.