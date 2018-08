Tennisnachwuchs tobt sich in Ailingen aus

40 Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren haben in der letzten Augustwoche auf der Anlage des TC Ailingen am Kinder-Sport-Sommer-Camp teilgenommen. Das Team von „Power the Ball“, unter der Leitung von Niki Ferrari und Trainern des TC Ailingen, vermittelten den Kindern Freude an Sport und Bewegung. Dabei war das Tennis spielen und Tennis lernen zentrales Thema. Allerdings sollten die Kinder hauptsächlich Spaß haben und konnten auch viele andere Sportarten wie Fußball, Hockey, Basketball, Tischtennis und Bogenschießen ausprobieren. Auch Geschicklichkeit am Tischkicker und Trampolin waren gefragt. Zudem hatten die Kinder bei hochsommerlichen Temperaturen die Möglichkeit ein kühles Bad im eigens aufgestellten Swimmingpool zu nehmen. Zudem konnten sich die Kinder in die Bastel- und Malecke im Clubheim zurückziehen, um Kraft für die nächsten sportlichen Aktivitäten zu sammeln. Foto: TC Ailingen