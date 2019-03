Tennisclub Ailingen lädt Mitglieder zur Hauptversammlung

Der TC Ailingen als Tennisabteilung der TSG Ailingen lädt die Mitglieder am Freitag, 15. März, zur diesjährigen Abteilungsversammlung ein. Beginn ist laut Vorschau um 19 Uhr im Wirtshaus am Bächle (Leonie-Fürst-Straße 11) in Ailingen. Zuvor beginn um 18 Uhr die Jugendversammlung.

Folgende Punkte stehen auf der Tagesordnung: Begrüßung, Totenehrung, Jahresbericht des Abteilungsleiters, Berichte des Sportwarts, Jugendwarts, Kassierers und Kassenprüfer, Entlastung des Kassierers, Aussprache zu den Berichten, Entlastung der Vorstandschaft, Neuwahlen, Verabschiedung, Ausblicke auf 2019 und Ehrungen.

Anträge zur Tagesordnung sind bis spätestens Mittwoch, 13. März, schriftlich bei Evi Geisler, Zabergäustr. 11, 88048 Friedrichshafen oder per E-Mail an folgende Adresse einzureichen: evi.geisler@icloud.com