Tennis-Verbandsliga: TC Friedrichshafen verliert knapp gegen Ebingen

Die Verbandsliga-Herren des Tennisclub Friedrichshafen haben in ihrem ersten Saisonspiel eine Niederlage einstecken müssen. Bei der TG Ebingen verlor der TCF knapp mit 4:5. Auch für die Herren 2 in der Bezirksoberliga und die Herren 3 in der Bezirksklasse gab es nichts zu holen. Unterlegen waren ersatzgeschwächte Junioren U18 in der Oberliga.

Entschieden wurde die Begegnung der TCF-Herren am vergangenen Sonntag in den Doppeln. Nachdem es nach den Einzeln 3:3 stand, behielt Ebingen in den Doppeln die Oberhand. Negativ bemerkbar machten sich die Ellbogenprobleme von Gabriel Bilinski, der deshalb teilweise von unten aufschlagen musste. Er und Elias Lagger unterlagen Ivan Hric und Philip Klein mit 0:2 (2:6, 5:7). Und weil auch die beiden Feyen-Brüder Jakob und Heiko ihr Duell gegen Niklas Plath und Daniel Bitzer mit 0:2 (3:6, 0:6) verloren, ging der Sieg trotz des gewonnenen Doppels von Adam Bronka und Johannes Ritter an Ebingen.

Keine Chance gegen Tübingen

Eine deutliche Niederlage kassierten die Junioren U18 einen Tag zuvor. In ihrem ersten Oberligaspiel gegen Tübingen hieß es am Ende 1:5. Schon nach den Einzeln lag die Mannschaft des TCF mit 1:3 hinten. Den einzigen Einzelsieg holte Luca Steinhauser, der gegen Jan Ole Trautwein mit 10:6 im Match-Tiebreak triumphierte. Elias Lagger stand nicht zur Verfügung, sodass andere Spieler des TCF aufrücken mussten. Jonas Feyen, Odilo Kessler und Marcel Sidorov hatten in ihren Begegnungen keine Chancen. Weil Steinhauser im Doppel nicht mehr antreten konnte, gingen auch die beiden Doppel an Tübingen zum 1:5-Endstand.

Die Herren 2 des TCF verloren ihr Heimspiel in der Bezirksoberliga gegen den TV Biberach-Hühnerfeld mit 4:5 und die Herren 3 gingen in der Bezirksklasse in Baienfurt mit 0:9 unter. Siege gab es für die Juniorinnen U18 in der Bezirksstaffel und die Herren 60/2 in der Staffelliga.