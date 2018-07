Tennis: TCF-Damen gewinnen, Herren verlieren knapp

Die Damen I des TC Friedrichshafen haben einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Tennis-Verbandsliga gemacht. Gegen den TC Gaildorf I siegten Mannschaftsführerin Carina Hertkorn und Co. mit 6:3. Weniger gut lief es dafür für die erste Herrenmannschaft des Häfler Tennisclubs.

Johannes Ritter und seine Mitstreiter mussten – ebenfalls in der Verbandsliga – den Sieg zum 5:4-Endstand knapp dem Gegner überlassen. Dabei erwischten die Gäste vom Bodensee beim haushohen Favoriten, Spitzenreiter TC Kirchheim/Teck I, einen mehr als durchwachsenen Start und mussten die ersten vier Einzel relativ deutlich abgeben. Besser machten es Jakob Feyen und Konstantinos Ramnialis, die ihre Partien in zwei Durchgängen erfolgreich gestalteten. Bei den Doppeln waren Daniel Hertkorn und Ramnialis chancenlos, während Egor Baklanov und Yannick Ullrich Nervenstärke bewiesen (6:2, 7:6). Das dritte Duell zum 4:5-Endstand aus Häfler Sicht ging ebenfalls an den TCF, weil die Gegner verletzungsbedingt zu einer Aufgabe gezwungen waren. „Trotz Niederlage ist das ein gutes Ergebnis für uns“, sagte Johannes Ritter, der seine Doppelbegegnung mit Feyen absolvierte.

Die TCF-Damen mussten in ihrem Vergleich mit der „Ersten“ aus Gaildorf am Seehasensamstag auf heimischem Sand ebenfalls so manch kritischen Moment überstehen. Nachdem Chiara Büchel ihr Match mit 1:6 und 1:6 abgab, punkteten Winnie Michalis, Nicola Kortus, Carina Hertkorn und Joana Koenen für die Gastgeberinnen, bevor Samia Nanz mit 1:6 und 6:7 zum 4:2-Zwischenstand das Nachsehen hatte. Bei den Doppeln sorgten Büchel und Michalis für die Vorentscheidung (6:3, 7:5), bevor Kortus und Nanz nichts zu bestellen hatten. Besser machte es dafür die Besetzung Hertkorn/Koenen, die mit 6:2 und 7:5 triumphierte. Dank dieses 6:3-Erfolges ist der Klassenerhalt vor dem abschließenden Spieltag für den TCF in greifbare Nähe gerückt. Weiter geht’s am kommenden Sonntag (22. Juli) in Bad Friedrichshall.