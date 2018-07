Einen weiteren großen Erfolg hat das beste Nachwuchstalent des TC Friedrichshafen in Waiblingen eingeheimst. Bei einem internationalen Turnier von Tennis-Europe erreichte er das Finale und unterlag dort nur knapp im dritten Satz dem Schweden Adrian Luddeckens. Dieses Turnier in der Kategorie U16 bringt die Spitze der europäischen Jugendspieler nach Waiblingen. Umso mehr ist dieser Erfolg bemerkenswert, da Jakob mit seinen 15 Jahren noch ein weiteres Jahr in dieser Kategorie spielen darf.

64 Jugendliche bildeten das Hauptfeld und Jakob traf in Runde eins gleich auf den an Nummer 3 gesetzten Schweizer Frederic Vogeli. Mit 7:6 und 6:4 räumte er diese schwere Auftakthürde aus dem Weg und gewann anschließend die nächsten zwei Runden gegen den Deutschen Finn Wolff und den Österreicher Jonas Gundacker.

Im Viertelfinale gegen Noah Schlagenhauf brauchte er dann drei Sätze, ehe es im Halbfinale gegen den Letten Edwards Liepins ging, der die Setzliste anführte. Diesen besiegte der junge Häfler recht deutlich mit 6:1 und 6:3 und stand damit im Finale dieses hochklassigen Turniers.

Im sechsten Spiel innerhalb kürzester Zeit fand er dann erst im dritten Satz gegen den oben erwähnten Schweden seinen Meister, kann aber mit diesem Erfolg hochzufrieden sein.

Einen eindrucksvollen Beweis für die gute Jugendarbeit des TC Friedrichshafen lieferte laut Vereinsmitteilung die 2. Juniorenmannschaft am Wochenende ab. Sie hatten ihre Bezirksoberligagruppe klar gewonnen und spielten nun gegen den TK Ulm um den Aufstieg in die Verbandsliga. Mit 3:6 unterlagen die jungen Häfler zwar, aber Max Reinhart, Jonas Feyen, Benedikt Ritter, Luca Steinhauser, Marlon Schätzle und Tim Merz können hocherhobenen Hauptes aus diesem Wettkampf gehen, denn sie haben sich toll verkauft und gezeigt, dass der TCF in der Jugend sehr breit aufgestellt ist