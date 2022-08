Tennis hautnah erleben

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf Einladung des Eisenbahner Sportvereins Friedrichshafen (ESV), Abteilung Tennis, erhielten 10 Besuchende des Gemeindepsychiatrischen Zentrums Friedrichshafen (GPZ) Mitte August die Gelegenheit an einem Schnupperangebot für den Tennissport teilzunehmen. Bisher kannten die allermeisten Teilnehmenden Tennis nur vom Fernsehen. Den Schläger richtig halten, ein Ballgefühl bekommen, Bälle schlagen und dann auch noch über das Netz zu bekommen waren nur einige der Lerninhalte der dreistündigen Einführung. Dabei wurde allen schnell klar, wie anspruchsvoll das ist. Aber mit der Zeit und ein bisschen Übung ließen die ersten Erfolgserlebnisse nicht lange auf sich warten, und auch der Spaß kam dabei nicht zu kurz. „Sowas habe ich noch nie ausprobiert, es hat super viel Spaß gemacht und das Gefühl danach war toll“, so das Résumé einer Teilnehmerin. „Ich habe immer gedacht, Tennis ist nur etwas für die Reichen. Das war jetzt mal was ganz Neues für mich. Im Fernsehen sieht das immer so leicht aus, aber am Anfang ist das ganz schön anspruchsvoll“ so ein weiterer Teilnehmer. Großes Lob bekamen auch die Trainer und Trainerinnen des ESV. „Sie waren sehr behutsam und rücksichtsvoll und haben nicht lockergelassen. Am Ende hat jeder für sich ein Erfolgserlebnis mitnehmen können“.

Auch die Verantwortlichen des ESV äußersten sich begeistert über die gemeinsam gemachten Erfahrungen. Paul Guttenberger: „Es ist schön für uns, Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen die Chance zu bieten, mit dem Tennissport in Berührung zu kommen“. Für mich waren diese Begegnungen eine der schönsten Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe“ so Guttenberger.

Zum Abschluss konnte dann auch noch der Hunger und Durst gestillt werden. Markus Hahn spendierte gegrillte Würste und der ESV stellte die Getränke zur Verfügung. Das kam nach den schweißtreibenden und anstrengenden Trainingseinheiten bei allen natürlich gut an. Die Teilnehmenden zeigten sich begeistert von der netten Betreuung und der angenehmen Atmosphäre an diesem Tag. Gleichzeitig äußerten sie den Wunsch, diese Aktivität nächstes Jahr unbedingt zu wiederholen. Auf Rückfrage äußerten sich die Verantwortlichen des ESV positiv zu diesem Anliegen. „Wir Sportvereine sind dem Thema Inklusion schon immer aufgeschlossen gegenübergestanden. Je mehr Begegnung umso besser!“ Das GPZ freut sich schon auf das nächste Mal.