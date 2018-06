Lärm schluckender Asphalt und Tempo 30 dank Kurorterlass: Das könnte der Lärmaktionsplan Friedrichshafen Teil 2 für Ailingen bringen. Vorausgesetzt der Gemeinderat stimmt dem Entwurf zu.

Welche Maßnahmen der Lärmaktionsplan Friedrichshafen Teil 2 vorsieht, erläuterten Jürgen Schock und Hans-Jörg Schraitle städtischen Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt dem Ortschaftsrat Ailingen am Mittwochabend. Die Anwohner der Bodenseestraße könnten im zweiten Halbjahr 2016 mit einem Lärm mindernden Straßenbelag rechnen. Effektivere Lärmreduzierungen könnte auch der so genannte Kurorterlass bringen. Teil 1 des Lärmaktionsplans wurde ab 2010 realisiert. Er sah unter anderem die nächtliche Tempo-30-Zone in Fischbach vor. Damals habe man vorzugsweise Straßenzüge berücksichtigt, die von einem Fahrzeugaufkommen von mehr als 16 400 pro Tag betroffen waren, erläuterte Schock. Für die zweite Stufe des Lärmaktionsplanes wurden Straßen untersucht, über die täglich mehr als 7500 Fahrzeuge am Tag rauschen. Insgesamt 45 Kilometer habe man auf dieser Basis unter die Lupe genommen, erklärte Schock. In Ailingen gehörten auch die Bodenseestraße sowie die Hirschlatter- und Ittenhauser Straße dazu. Die weniger befahrene Hauptstraße blieb außen vor. Ein wichtiges Merkmal für die Berechnung der Lärmbelastung sei die Zahl der Anwohner und damit die der Betroffenen. Auch beiderseitige Bebauung werde berücksichtigt. Deswegen hat die Bodenseestraße nun die Chance, mit Lärm mindernden Asphalt überzogen zu werden. Der Gemeinderat wird Mitte nächstes Jahres darüber entscheiden müssen.

Sache der Stadtverwaltung wird sein, ob für Ailingen der sogenannte Kurorterlass angewendet werden kann. Hans-Jörg Schraitle rückte mit dieser Aussicht erst ganz zum Schluss heraus: Bereits in den 1970er-Jahren habe Ailingen das Prädikat „Erholungsort“ erhalten und könnte damit auf gewissen Straßenabschnitten Geschwindigkeitsdrosselungen vorgeben. Schraitle dachte da an den Straßenabschnitt vom Hotel-Gasthof Gerbe über den Kreisel hinaus bis zum Martinsheim in der Ittenhauser Straße und an das Hotel „Adler“ bis zum Hotel „Sieben Schwaben“ in der Hauptstraße. „Sinnvoll wäre es, ab diesem Punkt bis hinunter zum Kreisel das Tempolimit beizubehalten“, sagte Schraitle. Schließlich gelte es, einen Flickenteppich zu vermeiden.