Um der Einsamkeit in Zeiten von Corona entgegenzuwirken, initiiert das Landratsamt Bodenseekreis in Kooperation mit dem Kreisseniorenrat eine Vermittlung von ehrenamtlichen Telefonpaten an ältere Menschen, die gerne am Telefon ein Pläuschchen halten wollen.

So funktioniert es: Seniorinnen und Senioren sowie alle anderen, die gerne telefonieren möchten, melden sich bei der Servicestelle für Bürgerschaftliches Engagement und lassen sich dort registrieren. Alle Angaben werden vertraulich behandelt. Der Kreisseniorenrat übernimmt die Koordination der Ehrenamtlichen und sucht die passende Telefonpatin oder den passenden ehrenamtlichen Telefonpaten. Die Dauer und den Umfang der Patenschaft bestimmen die Telefonpartner selbst. Das Angebot ist kostenlos.

Die Telefonpatenvermittlung im Landratsamt ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr unter der Telefon 07541 / 204 56 05 persönlich erreichbar – oder einfach Kontaktdaten auf dem Anrufbeantworter hinterlassen.