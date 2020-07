Telefonbetrügern soll es an den Kragen gehen

„Vorsicht Abzocke!“ – das steht auf 420 000 Bäckertüten, die vom Polizeipräsidium Ravensburg in der letzten Juliwoche an rund 80 Bäckerbetriebe im Bodenseekreis ausgeteilt werden. Im Rahmen der kommunalen Kriminalprävention will die Polizei auf perfide Telefonbetrügereien aufmerksam machen, die derzeit immer mehr um sich greifen. Brigitte Geiselhart hat sich mit Hans Hunger, dem Kriminalpolizeilichen Fachberater des Polizeipräsidiums Ravensburg in Friedrichshafen, unterhalten.

Worum geht es bei dieser Aktion?

Hans Hunger: Es geht in erster Linie um Sensibilisierung und Aufklärung breiter Bevölkerungsschichten, insbesondere auch der älteren Generation, die leider oft zur Zielgruppe von Telefonbetrügern wird. Diese Betrugsmasche verursacht landesweite Schäden in Millionenhöhe. Allein im Fall der „falschen Polizeibeamten“ sprechen wir hier von rund 14 000 Betrugsversuchen und fast 7,5 Millionen Euro Schaden in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr. Nicht selten werden Betroffene um ihre ganzen Ersparnisse gebracht.

Warum gerade eine „Bäckertütenaktion“?

Die Bäckertütenaktion der Polizei, die in ähnlicher Form auch schon in anderen Landkreisen durchgeführt worden ist, ist im wahrsten Sinn des Wortes eine Aktion zum Anfassen. Man nimmt die Tüten in die Hand, wird aufmerksam und redet vielleicht auch schneller mit anderen darüber. Das ist schon etwas anderes als ein Flyer im Briefkasten.

Nehmen Telefonbetrügereien zu?

Die Anzahl der Betrugsversuche hat stark zugenommen. Insbesondere Gewinnversprechen übers Telefon liegen bei den Betrügern sehr im Trend. Deshalb leisten wir verstärkt Aufklärungsarbeit. So gibt es zum Beispiel öfters Infostände der Polizei in Fußgängerzonen. Auch Pflegedienste versorgen ältere Leute mit Informationsmaterial.

Wie laufen diese Maschen ab?

Das gibt es viele Beispiele. Etwa der gängige Enkeltrick, bei dem sich eine Stimme als junger Verwandter ausgibt, der dringend Geld braucht und gleich kurz vorbeikommt. Manche Anrufer geben sich auch als Microsoft-Mitarbeiter aus, die für irgendein Update vollen Zugriff auf den PC benötigen. Oder man überbringt eine freudige Gewinnnachricht, braucht zur Abklärung aber nochmal die Kontakt- und Kontodaten des vermeintlichen Gewinners. Betrüger geben sich auch nicht selten als Polizisten aus und behaupten zum Beispiel, in der Nachbarschaft sei eingebrochen worden. Man sei aber ganz in der Nähe. Oft wird sogar die angebliche „Dienstnummer“ bereitwillig zur Verfügung gestellt. Die Täter fordern dazu auf, zur Kontrolle bei der Polizei anzurufen, aber in der Leitung zu bleiben, auf ein Freizeichen zu warten und dann die 110 zu wählen. Auch das ist eine üble Masche. Denn hier wird via Computer auf das Telefon des Geschädigten ein Freizeichen gegeben. Wird dann, ohne dass man auflegt die 110 gewählt, meldet sich am anderen Ende der Leitung ein Komplize mit „Polizeinotruf“. Somit wird der Eindruck erweckt, als habe alles seine Ordnung. In aller Regel sprechen die Betrüger in gepflegtem Deutsch oder auch im passenden Dialekt, um so Vertrauen zu gewinnen.

Zu welchen Verhaltenstipps raten Sie in solchen Fällen?

Je länger ein Betrugsversuch am Telefon dauert, desto kritischer wird es. Wenn man einen Verdacht hat, ist es am besten, das Gespräch so schnell wie möglich zu beenden. Gut ist es auch, anschließend bei einer Person des Vertrauens anzurufen, um sicherzustellen, dass die Telefonleitung wirklich wieder frei ist. Dann kann auch die 110 gewählt werden. Ich rate auch davon ab, sich an Gewinnspielen zu beteiligen. Man wird sonst schnell als potenzielles Gewinnspielopfer registriert. Namen und Telefonnummern werden allzu oft weitergegeben. Mit der Preisgabe von persönlichen Daten sollte man grundsätzlich vorsichtig umgehen.

Wohin kann man sich wenden, wenn man glaubt, Opfer eines Betrugsversuchs geworden zu sein?

Man kann immer die Notrufnummer 110 wählen. Bei Fragen kann man sich auch an die polizeiliche Beratungsstellen wenden, Telefon 07541 / 361 42 51. Wir bieten auch Informationsveranstaltungen bei Vereinen oder kirchlichen Gruppierungen an.