Teilnehmer können sich für den ZF-Firmenlauf anmelden

Am Bodensee läuft’s wieder: Am Donnerstag, 19. Juli, fällt um 18 Uhr der Startschuss zum zweiten ZF-Firmenlauf rund um die Neue Messe. Die Veranstalter erwarten nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr einen Teilnehmerzuwachs mit bis zu 2500 Firmenläufern. Das Konzept aus Sport und Party bewährte sich im ersten Jahr, die Veranstaltung wurde durchweg positiv angenommen, wie der Veranstalter mitteilt. Gemeinsam mit Kollegen Sport treiben und einen geselligen Abend verbringen fördere und unterstütze nicht nur die eigene Gesundheit, sondern auch den Teamgedanken und das Miteinander im Unternehmen. So müsse man beim Firmenlauf kein Spitzensportler sein, auch Hobbyläufer, Fußballer oder auch komplette Nicht-Sportler seien begeisterte Teilnehmer eines Firmenlaufs. Wer möchte, kann entlang der Fünf-Kilometer-Strecke auch gehen oder walken, es muss nicht zwingend nur gejoggt werden. Der Spaß steht im Vordergrund. Interessierte Unternehmen können ihre Teams online anmeldnen unter www.firmenlauf-fn.de. Foto: N plus Sport