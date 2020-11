Teilfreigabe der Colsmannstraße verzögert sich bis Mittwoch

Erst zwei Tage später als geplant kann die Colsmanstraße freigegeben werden. Der Grund dafür sind Schäden, die ein Lastwagen am Wochenende am Randstein einer Verkehrsinsel hinterlassen hat. Die Teilfreigabe ist nun voraussichtlich am Mittwoch, 2. Dezember, teilt die Stadt mit. Dann kann der Verkehr stadtein- und auswärts wieder wie gewohnt fließen. Derzeit werden noch die Ampeln eingerichtet und Induktionsschleifen an der Kreuzung verlegt. Seit September wird der Colsmanknoten für den künftigen Verkehr der B 31 umgebaut. Dafür wird nun im nächsten Schritt die Zufahrt zur B 31 Richtung Lindau voll gesperrt, das heißt, dass die Auffahrt auf die B31 nach Lindau am Colsmanknoten nur von Norden kommend möglich ist. Die Abfahrt der B 31 auf den Colsmankoten ist von den Sperrungen nicht betroffen. Der Verkehr stadteinwärts in Richtung B 31 Lindau wird umgeleitet, und zwar über die Keplerstaße, Ehlersstraße und dann wieder auf die B31 in Richtung Lindau, informiert die Stadt weiter. Außerdem ist die Zuahrt der Straße Am Sportpark zur Colmanstraße weiterhin gesperrt. Das Abbiegen stadtauswärts in die Straße Am Sportpark ist wieder möglich. Fußgänger und Radfahrer können den Geh- und Radweg nutzen. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich noch bis 14. Dezember. Foto: Marcus Fey