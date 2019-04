Teile des Uferparks dienten einst als Gottesacker

35 Teilnehmer sind am Karsamstag der gemeinsamen Einladung von Offener Stadtkirche St. Nikolaus und Katholischer Erwachsenenbildung Bodenseekreis zur historisch-spirituellen Stadtführung gefolgt.

In zwei kurzweiligen Stunden der von Daniela Loeser und Pastoralreferent Philip Heger geleiteten Veranstaltung unter dem Motto „Friedhofsgeschichte(n)" bestand laut Pressemitteilung die Möglichkeit, sich mit eigener Vergänglichkeit, wandelnder Bestattungskultur und facettenreicher Geschichte Friedrichshafens auseinanderzusetzen. Schon im alten Buchhorn und Hofen wurde demnach ums Geld gestritten und (kirchliche) Gerichte mussten klären, wem die „Mortuaria", die Begräbnisgebühren zustanden.

Buchhorn mit St. Nikolaus war nur eine Filiale von St. Andreas in Hofen und dorthin mussten die Gelder abgeführt werden. Die Pest und die Angst vor Krankeiten sorgten dafür, dass Buchhorn einen eigenen Friedhof bekam. Wer dabei an den heutigen Hauptfriedhof denkt, liegt falsch, hieß es während der Stadtführung, denn gemeint ist der Seefriedhof in Teilen des heutigen Uferparks. Von 1629 bis 1812 diente er als Gottesacker. 1811 gründete König Friedrich die Stadt Friedrichshafen und direkt neben der neuen Prachtstraße, der Friedrichstraße, störten die Toten.

Der heutige „Alte Friedhof" wurde der gemeinsame Friedhof. Sorgt im heutigen Friedrichshafen Zuzug für Wohnungsmangel, so kam damals noch Knappheit an Begräbnisstätten hinzu. Der Alte Friedhof wurde mehrmals erweitert und bereits 1898 wurde der heutige Hauptfriedhof in kleiner Form eingeweiht und in der Folge mehrmals vergrößert. Aufgrund des Wandels in der Bestattungskultur (Urnenwände/-gräber) wird heute zunehmend weniger Fläche benötigt, so dass Teile des Friedhofs zu einem Park umgestaltet werden. Friedhöfe, ihre Gräber und Gedenksteine zeugen von der Stadtgeschichte, auch das wurde bei der Stadtführung klar: Von Industrie mit Innovationen und Unglücken, vom Bodensee mit Naturgewalten, und von Schicksalen, von Krieg und Frieden.

Friedhöfe sind Orte der Trauer und der Hoffnung, für Christen der Hoffnung auf Auferstehung. Friedhöfe sind aber auch spannende Orte für Entdeckungen, unabhängig von der Konfession – etwas, was jeder Teilnehmer mitgenommen hat.