Der Gemeinderat hat am Montag beschlossen, für die Erweiterung der Liebherr Aerospace GmbH und der ATT GmbH einen Bebauungsplan aufzustellen. Der Rat verknüpfte damit aber im weiteren Verfahren die genaue Beantwortung vieler wichtiger Fragen, da mit dieser Erweiterung eine Teilrodung des Seewaldes verbunden ist.

Diese Fragen richten sich in erster Linie an die Ausgleichsmöglichkeiten für den wegfallenden Wald. So soll genau geklärt werden, wo und wie dieser Ausgleich stattfinden könne. Bei der Erweiterungsfläche, die gerodet werden soll, geht es nur um die Fläche, die Liebherr Aerospace und ATT GmbH brauchen, das sind rund 3,6 Hektar.

Bekommt der Bodensee seinen eigenen Hambacher Forst? Die Industrie will erweitern und die Stadt will den Wald dafür opfern.

Der benötigte Waldausgleich soll in direkter Zuordnung zum Seewald stattfinden. Der Ausgleich soll nicht nur 1:1 vorgenommen werden, sondern eher 2:1, versprach Erster Bürgermeister Stefan Köhler. Die Kosten für den Grunderwerb und den Ausgleich sind von den Unternehmen zu tragen.

Stefan Köhler sieht einen Ausgleich darin, den bestehenden Wald aufzuwerten. „Den Seewald können wir nicht erweitern“, sagte Köhler. Den Argumenten, dass der Seewald ökologisch bedeutend sei, entgegnete Oberbürgermeister Andreas Brand, dass das Produkt, das in den Unternehmen auf den neuen Flächen entwickelt und produziert werden solle, eine um 30 Prozent geringere Umweltbelastung bei Flugzeugtriebwerken mit sich bringe. Auch das müsse mitberechnet werden.

Antrag zur Geschäftsordnung

Norbert Fröhlich (CDU) und Heinz Tautkus (SPD) wollten wissen, ob eine Querung der Bahnlinie wirtschaftlich tragbar wäre. Fragen dieser Art und Fragen nach der wirtschaftlichen Situation der Unternehmen, so Andreas Brand, könnten jedoch nur nicht öffentlich geklärt werden, da es sich um Geschäftsgeheimnisse handele.

Achim Brotzer, Fraktionschef der CDU, wollte mit einem Antrag zur Geschäftsordnung die Abstimmung zu diesem Punkt zunächst stoppen. „Sind wir überhaupt in der Lage, heute eine Entscheidung zu treffen?“ Das erschien ihm auf Grundlage vorliegender, offener Fragen nicht der Fall zu sein. „Stehen wir so unter Zeitdruck, dass wir tatsächlich heute entscheiden müssen?“, wollte er wissen. Für Heinz Tautkus besteht nur die Möglichkeit, an diese detaillierten Informationen zu kommen, wenn der Aufstellungsbeschluss gefasst werde und das Verfahren voranschreite.

Auch Ulrich Heliosch (Grüne) teilte diese Meinung. Es gehe jetzt nur um den Aufstellungsbeschluss, dass jetzt noch nicht alle Informationen vorliegen, sei normal. Während es für Gaby Lamparsky (FDP) kein Grund gab, nicht für die Bebaungsplanaufstellung zu stimmen, gab Eberhard Ortlieb (Freie Wähler zu bedenken, dass es sich um ein bedeutendes Unternehmen handele, das sich entwickeln wolle. „Wenn wir noch lange warten, dann entwickelt es sich in Brandenburg weiter.“

Mir ist selten ein Umweltbericht untergekommen, der sich derart negativ zu einem Vorhaben äußert“ Ulrich Heliosch, Grüne

Für die Fraktionen stand es am Ende fest, dem Antrag auf Aufstellung eines Bebauungsplanes zuzustimmen. Die Grünen und die ÖDP stimmten allerdings dagegen, weil damit wertvolle Ressourcen des Waldes verloren gingen. „Mir ist selten ein Umweltbericht untergekommen, der sich derart negativ zu einem Vorhaben äußert“, sagte Ulrich Heliosch. Er wies auch auf die geschützten Tierarten hin. „Einen Ausgleich können wir vor Ort kaum leisten und Ausnahmegenehmigungen sind nicht einfach zu bekommen.“

Die anderen Fraktionen wollen ebenfalls exakte Angaben zu den Ausgleichsmaßnahmen haben und sehen die Erweiterung kritisch, aber als nötig an.

Der Entwurfsbeschluss soll im März 2019 folgen, der Satzungsbeschluss Anfang 2020.

Mehr entdecken: Teile des Seewaldes sollen fallen