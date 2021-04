Technische Berufe im Blick behalten

Was macht eigentlich ein „Packmitteltechnologe“? Gar keine so leichte Frage. Rund 30 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen acht und neun hatten laut Pressemitteilung des gemeinnützigen Bildungsträgers BBQ Berufliche Bildung gGmbH jetzt die Gelegenheit, mehr über diesen Ausbildungsberuf zu erfahren, der in der Region noch nicht ganz so bekannt ist.

Die Mädchen und Jungen sind Teilnehmer der „TECademy“, der „Girls’Day Akademie“ und des „Berufswahlkompass Metall“ – dreier Projekte der BBQ, die sich besonders an Jugendliche in der beruflichen Orientierungsphase richten.

Als Partnerschulen beteiligt sind in diesem Schuljahr die Realschule des Bildungszentrums Markdorf, die Mädchen- und Jungenrealschule St. Elisabeth in Friedrichshafen, sowie Werk- und Realschüler des Berufsschulzentrums Meckenbeuren.

Virtuell bei Ravensburger

Treffpunkt bei der Ravensburger AG - nicht bei einer Präsenzveranstaltung, sondern als Videokonferenz im Rahmen der Reihe „Online Akademie - Unternehmen im Gespräch“. Aurelie Noyalet aus dem Personal- und Ausbildungsbereich stellt die Unternehmensgruppe vor.

Und sie spricht über das Berufsbild des Packmitteltechnologen, dessen Aufgabengebiete von der Bedienung und Umrüstung von Maschinen in der Puzzle-Produktion, über die Be- und Verarbeitung von Papier und Pappe, das Herstellen von Stanzwerkzeugen, bis zur Durchführung von Qualitätskontrollen reicht.

Dass neben technischem Interesse an Technik auch organisatorische Fähigkeiten hilfreich sind, davon berichtet Matej Kastner, der im vergangenen Herbst seine Ausbildung begonnen hat. „Dass ich als Azubi auch schon eine gewisse Verantwortung für Arbeitsabläufe habe, das gefällt mir“, sagt er. Und er hat im Anschluss seiner Lehre beruflich viel vor - denkbar sind für den 20-Jährigen Weiterbildungen zum Techniker oder Meister, genauso wie ein Ingenieurstudium.

Unternehmen wollen Schüler kennenlernen

„Natürlich ist allen Beteiligten bewusst, dass die sonst üblichen Praktika derzeit nicht möglich sind“, sagen die BBQ-Projektleiterinnen Monika Martin und Hanim Heim. Dennoch sei es für die Unternehmen gerade auch in Corona-Zeiten wichtig, an Ausbildungsberufen interessierte Schüler kennenzulernen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

An spannenden Projektbausteinen fehlt es auch in diesem Jahr nicht - man denke etwa an Workshops zu den Themen Brennstoffzelle oder Windenergie in Zusammenarbeit mit Studenten der Uni Stuttgart. Natürlich findet auch die bewährte Zusammenarbeit mit Großunternehmen ihre Fortsetzung.