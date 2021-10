Technik im Museum und eine mysteriöse Affäre

Im Zeppelin Museum stehen am Donnerstag, 14. Oktober, gleich zwei Termine auf dem Programm.

Wie das Museum mitteilt, laden die Fördervereine um 16 Uhr zu einer exklusiven Führung mit dem technischen Leiter, Lothar Wolf, ein. Er beantwortet unter anderem die Frage, wieviel Technik im Zeppelin Museum steckt. Eine Anmeldung ist bis Mittwoch, 13. Oktober, per E-Mail unter anmeldung@zeppelin-museum.de oder unter Telefon 07541 / 38 01 25 erforderlich.

Für den Vortrag um 19 Uhr im Rahmen von „Open House“ ist keine Anmeldung erforderlich. Torsten Nilsson (Director of the Museum Collections Unit, Flygwapenmuseum) und Marie Flood (Mediation, Flygwapenmuseum) sprechen über die mysteriöse „Catalina Affair“. Am 13. Juni 1952 wurde ein unbewaffnetes schwedisches Flugzeug über der Baltischen See durch einen sowjetischen Kampfflieger abgeschossen. Acht Menschen starben bei diesem Angriff. Wie kam es zu diesem Zwischenfall – in Friedenszeiten? Für beinah vierzig Jahre haben schwedische Offizielle behauptet, die schwedische DC-3 hätte einen Trainingsflug zu Navigationszwecken absolviert. Erst auf Druck der Familien der Besatzungsmitglieder bestätigten sie, dass die DC-3 mit Aufklärungstechnologie ausgestattet war. Das originale Wrack der abgeschossenen DC-3 ist heute eines der Kernstücke der Ausstellungsektion zum Kalten Krieg im Luftwaffenmuseum in Linköping, Schweden. Dieses Gespräch findet in englischer Sprache statt.