Nach zwei Platzierungen unter den ersten acht Booten schickt der Württembergische Yacht-Club plangemäß die zweite Mannschaft ins Rennen auf der Ostsee. Dennis Mehlig, Marvin Frisch, Lukas Ammon und Yannick Hafner segeln beim dritten Wettkampftag der Segel-Bundesliga von Samstag bis Montag in Travemünde für den WYC.

„Unser zweites Kern-Team ist bereits in dieser Aufstellung kürzlich bei der Bodensee-Battle in Kreuzlingen gesegelt und hat eine gute Leistung gezeigt: Platz zwei bei fast 50 Booten“, sagt Teammanager Klaus Diesch. In der Bundesliga-Tabelle steht der Württembergische Yacht-Club nach zwei Rennen auf Rang sechs. Das WYC-Team um Max Rieger hatte bei den ersten beiden Events die Plätze acht und fünf erreicht, jetzt ist das nächste Team aus dem 16 Segler starken Kader dran.

Mehr Wind in Travemünde

Dennis Mehlig wird in Travemünde steuern, Marvin Frisch segelt auf der Taktikposition. Lukas Ammon und Yannick Hafner teilen sich die Arbeit an den Vorsegeln. Die Rotation war so schon bei Saisonbeginn geplant und wurde entsprechend vorbereitet. „Die Jungs sind nun schon einige Saisons im Ligabetrieb und dürften in Travemünde an der Ostsee normalerweise auf mehr Wind treffen. Das sollte dem Team entgegenkommen. Jeder Einzelne ist routiniert, das Team funktioniert“, ist Team-Manager Diesch zuversichtlich. Marvin Frisch segelte mit dem Rieger-Team schon bei den beiden ersten Liga-Events und bringt so aktuell am meister Erfahrung aus dem Ligazirkus mit in das aktuelle Team.

In den Tagen vor dem Wettkampf in Travemünde stehen noch ein paar Trainingseinheiten an. „Begleitet wird das Team nach Travemünde von Trainer Jochen Frik, der die notwendige Unterstützung auf dem Wasser und an Land geben wird“, sagt Diesch. Rückhalt findet das Ligateam des WYC auch von seinen Sponsoren.

Das Liga-Event findet im Rahmen der Travemünde-Woche statt. An den drei Tagen von Samstag bis Montag stehen etwa 15 kurze Wettfahrten vor den Seglern vom Bodensee. Der WYC peilt am Wochenende einen Platz unter den besten sechs der 18 Vereine in der Bundesliga an, um diesen Rang auch in der Tabelle zu verteidigen.