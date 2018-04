Team um Max Rieger vom WYC landet einen Laufsieg

Strahlend blauer Himmel und eine leichte Brise haben die 145 Segler der 1. und 2. Liga am Freitag beim Auftakt-Event in Friedrichshafen am Bodensee vorgefunden. Drei komplette „Flights“ mit je drei Rennen für die jeweils 18 Vereine pro Liga wurden bis zum frühen Abend gesegelt.

Nach drei Flights gab es einen ersten vergleichbaren Zwischenstand: In der 1. Liga führte der Bayerische Yacht-Club mit fünf Punkten (zwei erste Plätze, ein dritter Platz) vor dem Flensburger SC, dem Aufsteiger. In der 2. Liga führte der Mühlenberger Segler-Club aus Hamburg mit ebenfalls fünf Punkten vor der Seglergemeinschaft Lohheider See (6 Punkte). Wie geplant gingen die Boote bei einem leichten Südwest auf den See vor dem Yachthafen des gastgebenden Württembergischen Yacht-Clubs. Sechs Boote starten in der Liga jeweils in einem Rennen – und die ersten Siege der neuen Saison gingen an den Chiemsee Yacht-Club, den Bayerischen YC und den Berliner YC. Im zweiten Flight waren andere die Besten: Gastgeber WYC, Titelverteidiger NRV aus Hamburg und der Berliner VSaW.

Mit dem dritten Flight wiederholten die beiden bayerischen Vereine ihre Siege, dritter Sieger war der nördlichste aller Ligavereine, der Flensburger SC. „Ruhe im Schiff bewahren und freier Wind waren wichtig“, sagt Veit Hemmeter, jetzt Steuermann des Bayerischen YC. Der Lindauer Segler-Club mit Skipper Yannick Netzband kam mit den Plätzen drei, vier und zwei gut zurecht. Immerhin einen Laufsieg segelte das Team um Max Rieger vom WYC.

In der 2. Liga standen nach den neun Rennen der ersten drei Flights ganze neun Laufsieger auf der Ergebnisliste. Jeder zweite Club dieser Liga durfte also einmal jubeln – allerdings nur die Vereine aus dem Norden oder Berlin. Im vierten Flight brach der Wind gegen 16 Uhr zusammen, die Wettfahrtleiter beider Bahnen schickten die Segler zurück in den Hafen und warteten auf eine eventuelle Abendbrise.