Team Pieper setzt Siegesserie fort

„Faustball für Jedermann“ hieß es am Sonntagmorgen in der Bodensee-Sporthalle. Sechs Mannschaften kämpften beim 4. Häfler-Hobby-Cup 2022 um den Turniersieg. Diesen sicherte sich am Ende Pokalverteidiger Team Pieper.

Nach zweijähriger Coronapause richtete der VfB Friedrichshafen am 16. Oktober die 4. Auflage des Hobby-Cups aus. Unter Schirmherrschaft des Fördervereins „FAUSTUS“ soll mit diesem Turnier der Faustballsport in Friedrichshafen bekannter gemacht und neue Mitspieler geworben werden. Daher hatten die Häfler-Faustballer fleißig Werbung in ihren Familien, im Job und im Freundeskreis für das Turnier gemacht.

Am Sonntagmorgen traten schließlich sechs Teams im Kleinfeldfaustball gegeneinander an.

Im Vordergrund stand dabei der Spaß am Spiel, auch wenn die Mannschaften den Kampf um den Wanderpokal durchaus ernst nahmen. Um das Niveau ausgeglichen und fair zu gestalten, hatte der Veranstalter vorab einige Regeln aufgestellt. So durfte pro Team nur ein aktiver Spieler eingesetzt werden und dieser durfte zudem nicht angreifen. So hatten auch die Neulinge schnell den Respekt vor dem Ball verloren und es entwickelten sich spannende Partien auf ansehnlichem Niveau.

Am Ende setzte sich Pokalverteidiger Team Pieper knapp gegen das Team Freibier und die Sportlehrer des Graf-Zeppelin-Gymnasiums durch.

Bei der anschließenden Siegerehrung übergab der Präsident des Fördervereins Bertrand Schmidt den Pokal an den alten und neuen Titelträger und lud alle Spieler zum 5. Hobby-Cup im nächsten Jahr ein.

Endstand: 1. Team Pieper, 2. Freibier, 3. Sportlehrer Graf-Zeppelin-Gymnasium, 4. Die Schmidties, 5. Schwarzwald-Connection, 6. Freiwild.