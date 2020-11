Team Germany South mit drei Schülern des Schülerforschungszentrums Südwürttemberg beendet Mathematik-WM mit Silberrang

Mit der Abschlusszeremonie hat am Sonntag, 8. November, der aufgrund der Corona-Pandemie vollständig online ausgetragene internationale Mathematikwettbewerb geendet. Das Team Germany South, bestehend aus sechs Schülerinnen und Schülern – drei davon aus dem Schülerforschungszentrum (SFZ) Südwürttemberg – beendete nach drei starken Runden den Wettbewerb auf einem zweiten Preisrang. Arianna Rast aus Ochsenhausen, Georg Jakob aus Tuttlingen und Juliana Treyer aus Friedrichshafen hatten zusammen mit einem Schüler aus Rosenheim und zwei Schülern aus München das süddeutsche Team gebildet.

Der International Tournament of Young Mathematicians (ITYM) ist ein Teamwettbewerb, bei dem sich die Schüler zusammen mit ihren studentischen Betreuern David Ploss, Noa Bihlmaier, Leon Duensing, alles ehemalige SFZ-ler, und Matthias Paulsen monatelang mit mehreren mathematischen Problemstellungen beschäftigt hatten, die teilweise noch ungelöst sind. In Wettbewerb selber müssen in den jeweiligen Runden dann ausgewählte Lösungen und Lösungsansätze als Reporter vorgestellt werden, heißt es in der Pressemitteilung. Ein gegnerisches Team opponiert dann diese Lösungen und diskutiert mit dem Reporter die Lösungsansätze. Ein drittes Team verfolgt die Diskussion und führt am Ende einen Review durch, indem die Vollständigkeit, die Stärken und die Schwächen sowohl des Reports als auch der Opposition herausgearbeitet werden, heißt es weiter in der Mitteilung. Diese wissenschaftliche Diskussion der drei Teams wird von einer internationalen Jury von Mathematikprofessoren und Doktoranden beobachtet, teilweise auch nochmal hinterfragt und am Ende bewertet.

„In dieser schwierigen Zeit, in der sich das Team nicht wie in den Jahren zuvor beim Wettbewerb treffen und gegenseitig unterstützen konnte, so eine Leistung zu erbringen, macht mich stolz und zeigt mir, dass wir vom SFZ auf dem richtigen Weg sind, wenn wir auch die absolute Spitze der Schülerleistungen fördern“, sagt IOC Mitglied Helmut Ruf, der auch die meiste Zeit online mit dabei war. Alle Schüler und Betreuer wollen sich nun im Mai 2021, wenn es die Pandemie hoffentlich wieder zulässt, auf ein Mathematikwochenende in der Jugend-Herberge Rottweil treffen und den Erfolg feiern. Dann geht es schon langsam wieder mit der Vorbereitung auf den ITYM 2021 los, der dann im Herbst 2021 im georischen Tiflis geplant ist. Für den Herbst 2022 gibt es übrigens die Idee, den ITYM 2022 in Süddeutschland – also als Heimspiel für das Team Germany South – zu veranstalten.