Die Tennis-Bezirksmeisterschaften 2018 der Jüngsten sind am vergangenen Wochenende im Leistungszentrum Biberach ausgetragen worden. Bei den U11-Junioren ging Michel Morgenbesser vom Tennisclub Friedrichshafen (TCF) an den Start, um seinen U10-Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Laut Vereinsbericht gelang ihm dies auf eindrucksvolle Weise.

Hatte der an Position eins gesetzte Häfler in der ersten Runde noch Freilos, fegte er im Viertelfinale Nick Adler vom VfB Ulm mit 6:0/6:0 vom Platz. Mit demselben Ergebnis musste im Halbfinale Ben Haebel aus Biberach die Überlegenheit von Michel anerkennen. Im Finale hieß sein Gegner Jan Has vom TK Ulm. Der machte ihm vor allem im ersten Satz das Leben schwer. Michel Morgenbesser musste sein ganzes Können aufbieten, um diesen Satz mit 7:5 zu gewinnen. Danach hatte sein Gegner nichts mehr zuzusetzen, Michel gewann den zweiten Satz und damit die Bezirksmeisterschaft mit 6:0.

Mit dem Erfolg qualifizierte sich das TCF-Tennistalent für die württembergischen Hallenmeisterschaften. Der TC Friedrichshafen hat ein weiteres Talent aus der Schule von TCF-Cheftrainer Markus Koenen.