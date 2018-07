Gleich mehrere Tennismannschaften des Tennisclubs Friedrichshafen stehen zum Ende der Spielrunde 2018 vor dem Titelgewinn. Laut Ankündigung können sowohl die Herren 2 als auch die Damen 40 des TCF noch ganz oben landen. Auch die Junioren 2 kämpfen um den Meisterwimpel

Am Samstagnachmittag (21. Juli) empfangen die Damen 40 des TC Friedrichshafen auf heimischer Asche den ebenfalls verlustpunktfreien TC Kisslegg zum Showdown um die Meisterschaft in der Staffelliga. Die Begegnung gilt als offen: Zwar sind die Häfler Damen routinierter als die Gäste aus dem Allgäu, doch gelten diese als sehr kampfstark.

Bereits am Samstagmorgen spielen die Junioren 2 zu Hause gegen Weingarten. Auch hier sind beide Mannschaften noch ohne Niederlage und tragen somit den Kampf um den Meistertitel in der Bezirksoberliga aus.

Der Sonntagmorgen (22. Juli) bringt bei den Herren 2 ebenfalls ein Entscheidungsspiel um den Titel. Der Gegner aus Isny hat zwar schon eine Niederlage zu verbuchen, allerdings auch das bessere Matchverhältnis als die bislang ungeschlagenen Häfler. Die Mannschaft um TCF-Kapitän Michael Staudacher muss somit unbedingt gewinnen, wollen sie den Titel an den See holen.

Bei den anderen, auf Verbandsebene spielenden TCF-Mannschaften sind die Entscheidungen schon gefallen. Die Herren 40 in der Württembergliga spielen in Bietigheim und wollen ihren dritten Platz verteidigen. Mit einem Sieg in Isny wollen die Herren 60 ihren zweiten Tabellenplatz in der Oberliga festmachen. Die Herren 50 haben am Samstag in der Verbandsliga Absteiger Merklingen zu Gast und wollen deshalb die Saison mit einem Sieg und Platz vier beenden.