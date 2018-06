TCF startet mit 23 Tennisteams in die Sandplatz-Saison

Nicht nur die Anzahl der Mannschaften (23), die der Tennisclub Friedrichshafen (TCF) in die diesjährige Sommerrunde schickt, ist beeindruckend. Auch die Qualität kommt laut Vereinsbericht nicht zu kurz. Aushängeschilder in diesem Jahr sind die Junioren 1 und die Herren 40, die beide in der Württembergliga antreten.

Die Junioren 1 beginnen erst nächstes Wochenende mit ihrer Runde und sind die höchstspielende Mannschaft von insgesamt elf Jugend- und Kinderteams – während bei den Aktiven und Senioren zwölf Teams am Start sind.

Die Herren 40 beginnen am Sonntag in Böblingen ihr erstes Jahr in Württembergs höchster Liga. Der Klassenerhalt ist hier das allererste Ziel – dies erscheint der Mannschaft durchaus realistisch.

Die Herren 1 starten ihre Runde in der Tennis-Verbandsliga mit einem Heimspiel am Sonntagmorgen um 10 Uhr. Gegner der sehr verjüngten Häfler Mannschaft, in der praktisch nur noch Eigengewächse spielen, ist der TC Bernhausen.

Die erste Damenmannschaft spielt ebenfalls in der Verbandsliga und hat dabei mit Bietigheim gleich eine sehr weite Auswärtsfahrt vor sich. Bis auf die ausgewechselte Nummer eins und Rückkehrerin Anne Bauer treten die gleichen Spielerinnen wie vergangene Saison an.

Mit den TCF-Herren 60 in der Oberliga und den Herren 50/1 in der Verbandsliga komplettieren zwei Seniorenmannschaften die Verbandsteams des TC Friedrichshafen.

Die Herren 60 gehen neu aus dem abgestiegenen Württembergligateam Herren 55 durch Altersklassenwechsel hervor und möchten sich in ihrer neuen Liga etablieren. Sie spielen am Samstag auswärts in Schnaitheim. Die Herren 50/1 sind im zweiten Verbandsligajahr und haben mit Volker Gsimbsl ihre Nummer eins verletzungsbedingt verloren. Daher bleibt abzuwarten, ob dem TCF-Team der Klassenerhalt gelingt.