TCF-Spielerinnen haben eine kurze Anreise

Volles Programm auf der Anlage des TC Friedrichshafen: Alle drei Herrenmannschaften des Tennisclubs Friedrichshafen haben am Sonntagmorgen Heimrecht. Um 9 Uhr starten die zweite Mannschaft gegen den TC Leutkirch und die dritte Mannschaft gegen den TC Wolfegg. Um 10 Uhr folgt das Verbandsligaduell der ersten Mannschaft gegen den TC Dettingen/Erms. Die Frauen des TCF spielen auswärts, allerdings in der fast unmittelbaren Nachbarschaft.

In der Verbandsliga sind Friedrichshafens Tennisspieler als Tabellendritter gegen den Fünften Dettingen gefordert. Die Häfler sind auch aufgrund der bisher erzielten Resultate der Favorit und wollen am Sonntag mit einem Sieg in die lange Sommerpause gehen. Erst im September geht es für den TCF weiter. Die zweite Mannschaft ist in der Bezirksoberliga gegen den Tabellenletzten Leutkirch ebenfalls in der Favoritenstellung, während bei den Herren 3 die Ausgangssituation laut Mitteilung offen ist.

Die Frauen des TC Friedrichshafen reisen im Nachbarschaftsduell der Verbandsliga zum TC Ravensburg. Die Ravensburgerinnen um Annika Hepp und Elena Rief sind die einzige noch ungeschlagene Mannschaft in der Verbandsliga und deshalb auch gegen den TCF favorisiert. Nach dem Erfolg am vergangenen Wochenende reisen die Häflerinnen aber mit gesteigertem Selbstbewusstsein zum Nachbarn ins Schussental.

Zum letzten Saisonspiel gegen den schon feststehenden Meister TC Bergatreute wollen die Herren 60 am Samstagnachmittag ihrem Gegner noch ein Bein stellen und zeigen, dass sie ohne Verletzungspech ein Wörtchen bei der Titelvergabe in der Verbandsliga hätten mitsprechen können.

Als Tabellenführer empfangen die U18-Junioren zu ihrem letzten Saisonspiel den STC Schwäbisch Hall. Die Junioren des TCF sind bisher ungeschlagen und wollen mit einem Sieg den Aufstieg in die Oberliga klarmachen.