Obwohl sie das erste Spiel gegen Geroksruhe Stuttgart knapp mit 4:5 verloren haben, hoffen die Tennisjunioren des TC Friedrichshafen laut Vereinsbericht am Samstag im Heimspiel gegen den TV Reutlingen auf ihren ersten Sieg in der Württembergliga. Zwar haben die Gäste aus Reutlingen ihr erstes Spiel mit 6:3 gegen Waldau Stuttgart gewonnen, doch die jungen Häfler sind recht motiviert und wollen die unglückliche Niederlage eine Woche zuvor unbedingt ausmerzen.

Auch die TCF-Herren 40 haben vergangenes Wochenende ersatzgeschwächt verloren und erwarten am Samstagmittag den TC Sigmaringen. Dies dürfte für den Württembergligaaufsteiger auch in Bestbesetzung eine harte Nuss werden, da Sigmaringen sein erstes Spiel überdeutlich mit 9:0 gewonnen hat und von der Meldeliste her mit zum Stärksten zählt, was die Liga zu bieten hat.

Ebenfalls um 14 Uhr starten die Herren 60 in der Oberliga zum Derby gegen den TC Meckenbeuren-Kehlen. Nachdem das TCF-Team die beiden ersten Auswärtsspiele gewonnen hat, will es ein erfolgreiches Heimdebut feiern.

Die Damen 40 komplettieren in der Staffelliga den Spielsamstag und sorgen gegen Oberdischingen dafür, dass kein Platz auf der Anlage am Strandbad frei bleibt. Sie sind klarer Favorit, da sie ihr erstes Spiel mit 6:0 gewannen. Die Gäste hingegen unterlagen Kisslegg mit 0:6.

Am Sonntagmorgen ist die Häfler Tennisanlage ebenfalls voll ausgelastet: Neben den Damen 1 in der Verbandsliga haben die Herren 2 gegen Bad Schussenried 2 und die Damen 2 gegen Steinhausen Heimrecht.

Auswärts in Herrenberg müssen dagegen die Herren 50 antreten. Nach zwei Auftakterfolgen wird dies sicher ein harter Prüfstein werden.