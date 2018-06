TCF-Herren wollen es gegen TC Weissenhof besser machen

Nach der Auftaktniederlage zum Start der Freiluftsaison am vergangenen Wochenende (3:6 gegen den TC Bernhausen I, SZ berichtete) sind die Herren I des TC Friedrichshafen am Sonntag, 17. Juni, ab 10 Uhr, in der Tennis-Verbandsliga abermals gefordert. Zu Gast auf der Anlage beim Häfler Strandbad ist dann der TC Weissenhof I, der für Mannschaftsführer Johannes Ritter ein teils unbeschriebenes Blatt ist. „Leider sagen mir, bis auf Hendrik Jebens und Marco Crugnola, die anderen Namen des Gegners leider nichts. Aber wir sind topmotiviert, haben gut trainiert und versuchen alles, um zu gewinnen.“ Doch Vorsicht: Der Kontrahent reist mit der Empfehlung eines klaren 8:1-Erfolges beim STC Schwäbisch Hall I an den See.