Während die Damen I des TC Friedrichshafen vor dem abschließenden Spieltag am Sonntag, 22. Juli, bereits den Klassenerhalt in der Tennis-Verbandsliga in der Tasche haben, muss die erste Herrenmannschaft des TCF gegen den TC Waiblingen II noch zittern. Diese ist am Sonntag vor heimischer Kulisse gefordert.

„Wir möchten trotz des sicheren Klassenerhalts nochmals Punkte mit nach Hause nehmen“, sagt Carina Hertkorn, Mannschaftsführerin der TCF-Damen, selbstbewusst. „Dennoch wissen wir natürlich, dass es für uns schwierig wird, wenn der Gegner wieder gewohnt stark aufstellt.“ Könnte gut sein, schließlich sind die Mädels des TC Bad Friedrichshall I als Tabellenzweiter der Verbandsliga noch im Aufstiegsrennen mit von der Partie. Los geht’s am Sonntag um 10 Uhr.

Sicherlich deutlich weniger entspannt gehen die Herren I in ihr letztes Heimspiel gegen den Tabellennachbarn TC Waiblingen. Deren „Zweite“ ist punktgleich mit den Hausherren und steckt daher ebenfalls mittendrin im nervenaufreibenden Abstiegskampf der Verbandsliga. „Die Rechnung ist ganz einfach“, erklärt TCF-Mannschaftsführer Johannes Ritter im Vorfeld. „Das Team, das gewinnt, bleibt in der Verbandsliga.“ Waiblingens Spieler sind von den Leistungsklassen recht ausgeglichen, sodass man viele spannende Spiele erwarten darf. Sollte es zu stark regnen, wird das Duell in der VfB-Tennishalle (Teuringer Straße 2) ausgetragen. Ansonsten schlagen Ritter und Co. oberhalb des Häfler Strandbades auf. „Da es um richtig viel geht, würden wir uns über viele Zuschauer freuen“, so Ritter.