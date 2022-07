TC Langenargen spielt oben mit

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach dem deutlichen 8:1 Auftaktsieg auf heimischer Anlage gegen Haisterkirch, konnten die H40-1 des TC Langenargen (TCL) auch ihr erstes Auswärtsspiel für sich entscheiden und setzen sich somit zur Halbzeit der Verbandsligasaison an die Tabellenspitze und sind weiter auf dem Weg zum Oberligaaufstieg.

5:1 hieß es in der Vorwoche nach den Einzeln in denen nur Ingo Hartmann gegen die starke Nr. 1 aus Haisterkirch sein Einzel abgeben musste, während Benarbi, Sternig, Schirmer, Schätzle und Lang ihr Einzel siegreich bestritten. Die Doppel waren dann ebenfalls deutlich, so dass mit dem 8:1 ein guter Grundstein für den weiteren Saisonverlauf gelegt wurde.

Noch besser als in der Vorwoche, lief es dann letzten Samstag gegen die TG Hartheim. Nach einem etwas stockenden Anfang, nach verlorenen ersten Sätzen von Schirmer und Hagmüller, platzte der Knoten und sowohl die beiden gewannen ihr Einzel als auch der Rest der Mannschaft bestehend aus Sternig, Benarbi, Schätzle und Maier zum 0:6 Einzelstand für den TCL. Die Doppel wurden dann nicht mehr ausgespielt, sodass ein 3:6 Auswärtssieg des TCL zu Buche stand.