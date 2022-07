TC Friedrichshafen wandelt Rückstand in Sieg um

Es kommt selten vor im Tennis-Mannschaftssport, aber am Sonntag passierte es auf der Anlage am Strandbad. Im Heimspiel gegen den TC Weil im Schönbuch drehten die Mannen um Mannschaftskapitän Johannes Ritter einen 2:4-Rückstand nach den Einzeln noch in einen vielumjubelten 5:4-Sieg. Für den TC Friedrichshafen war der erste Saisonerfolg in der Tennis-Verbandsliga zudem ein wichtiger: Die Häfler sind vom achten auf den fünften Platz geklettert und stehen nicht mehr auf einem Abstiegsrang.

Den Sieg hat das Häfler Herrenteam ihre Doppelstärke am Sonntag zu verdanken. Jakob Feyen und Johannes Ritter (6:2, 6:1) sowie Elias Lagger und Jonas Feyen (6:1, 6:2) dominierten klar. Spannender war bei Adam Bronka und Heiko Feyen. Steffen Harr und David Kellermann vom TC Weil im Schönbuch zeigten auf das 1:6 im ersten Satz eine gute Reaktion, siegten selbst im zweiten Satz mit 6:1. Im Matchtiebreak fand das TCF-Duo Adam Bronka/Heiko Feyen aber wieder zu alter Stärke zurück und behielt dort mit 10:5 die Oberhand. Damit hatte Friedrichshafen die Partie am vierten Spieltag mit 5:4 gewonnen. Die zwei Einzelpunkte holten der wiedergenesene Bronka (6:2, 6:0) und Elias Lagger (6:0, 6:0). „Ausruhen dürfen wir uns aber nicht, denn schon nächste Woche steht mit der Partie in Leonberg/Eltingen (Sonntag, 10 Uhr, Anm. d. Red.) das wohl alles entscheidende Spiel um den Klassenerhalt an“, heißt es in der TCF-Mitteilung.

Damen kassieren zweite Saisonniederlage

Die Damen 1 des TCF hingegen kassierten ihre zweite Niederlage in der Verbandsligasaison. Das Team um Mannschaftsführerin Sophie Schettler kam bei der TSG Backnang durch Einzelsiege von Josymar Escalona Rodriguez und Ann-Kathrin Zilles sowie ein gewonnenes Doppel von Rodriguez und Nicola Kortus nur zu drei Punkten. Aus Häfler Sicht hieß es deshalb am Ende 3:6.

In der Oberligastaffel verloren die U18-Junioren des TCF beim Tabellenführer TC Bernhausen mit 2:4 ihre dritte Saisonniederlage. Damit geht es am letzten Spieltag im Duell der beiden noch sieglosen Teams gegen den TC Waiblingen (Samstag, 10 Uhr) um den Klassenerhalt.

Doppelstärke bewiesen die Herren 60 des TCF in der Verbandsliga. Sie gewannen beim 6:3 gegen den TC Isny alle drei Doppel und haben die Tabellenführung übernommen.