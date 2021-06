TC Friedrichshafen unterliegt zum Auftakt knapp

Die Tennisspieler des TC Friedrichshafen haben am ersten Spieltag der neuen Saison in der Verbandsliga eine 4:5-Niederlage beim TC Heuberg kassiert. Die Friedrichshafener U18-Junioren gewannen in der Verbandsstaffel ihre erste Begegnung mit 5:1.

Beim 3:3-Zwischenstand nach den Einzeln war am Sonntag für die Friedrichshafener Spieler in in Heuberg bei Rottweil noch alles drin. Die Gegner traten mit vier Ausländern, darunter drei sogenannte „Tennisdeutsche“ an. TCF-Mannschaftskapitän Johannes Fischer meinte dazu: „Die waren viel stärker aufgestellt als wir erwartet hatten.“ Jakob Feyen an Nummer 1 verlor glatt gegen Igor Bujdo (2:6, 1:6). Das spannendste Match lieferte lieferte sich Noah Wallace gegen Heubergs Danilo Vukotic. Im Match-Tiebreak hatte der Friedrichshafener beim Stand von 8:9 einen Matchball gegen sich. Doch mit drei Punkten in Folge holte Wallace den ersten Sieg für den TCF (6:2, 3:6, 11:9). Johannes Ritter (1:6, 4:6 gegen Filip Zupancic)und Nico Elser (3:6, 1:6 gegen Aleksandar Cvetkov) hatten keine Chance. Heiko Feyen (6:2, 6:1 gegen David Renz) und Konstantinos Ramnialis (6:3, 6:3 gegen Matthias Narr) sorgten mit ihren Siegen für das 3:3 nach den Einzeln. Im Doppel gewannen allerdings nur Elser/Heiko Feyen, sodass der TCF den Gastgebern zum 5:4-Erfolg gratulieren musste.

Ohne ihren Spitzenspieler Jakob Feyen trat die U18 des TCF zu ihrem ersten Verbandsstaffelspiel in Göppingen an, kam aber dennoch mit einem klaren 5:1-Sieg an den Bodensee zurück. Einzig Luca Steinhauser verlor im Spitzeneinzel gegen seinen zwei Jahre älteren Gegner im Match-Tiebreak. Jonas Feyen, Odilo Kessler und Jonas Sterk erspielten sich klare Siege, auch die beiden Doppel gingen ohne Satzverlust an die Häfler Junioren.

Von den weiteren auf Verbandsebene spielenden Mannschaften gewannen die Herren 55 ihr Heimspiel gegen Spaichingen mit 8:1, während die Herren 60 zu Hause gegen Pfullingen mit Verletzungspech 4:5 verloren. Die Damen des TCF starten erst Wochenende in die Saison.