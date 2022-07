TC Friedrichshafen peilt ersten Saisonsieg an

Auf der Anlage des Tennisclubs Friedrichshafen treffen am Sonntagmorgen um 10 Uhr die beiden noch sieglosen Mannschaften der Verbandsliga aufeinander. Neben den TCF-Herren hat auch der Vorletzte TC Weil im Schönbuch bislang drei Niederlagen einstecken müssen. Beide Mannschaften stehen somit zurzeit auf einem Abstiegsplatz und müssen dringend gewinnen.

Wie die Häfler in diesem wichtigen Spiel aufgestellt sein werden, ist noch offen. Denn es ist unsicher, ob ihre Nummer 1, Adam Bronka, wieder genesen ist. Ansonsten sind bis auf Gabriel Bielinski alle anderen Spieler an Bord. „Es dürfte eine enge Partie werden“, prognostiziert der TCF in seiner Mitteilung.

Damen gastieren in Backnang

Die erste Damenmannschaft des TCF muss sich auf den weiten Weg zur TSG Backnang (Sonntag, 10 Uhr) machen. Nach der Auftaktniederlage gegen Winnenden treffen die Häflerinnen auf eine Mannschaft, die ihre erste Partie in der Verbandsliga ebenfalls verloren hat.

Auswärts spielen auch Friedrichshafens Junioren U18. In der dritten Oberligapartie beim Tabellenführer TC Bernhausen (Samstag, 10 Uhr) hoffen die Häfler auf Zählbares. Offen erscheint der Ausgang der Verbandsligabegegnung zwischen den Herren 60 des TCF und dem TC Isny (Samstag, 14 Uhr).