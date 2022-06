TC Friedrichshafen bangt um den Klassenerhalt in der Tennis-Verbandsliga

Die Herren des TC Friedrichshafen haben schon die dritte Niederlage der Saison kassiert. Im Heimspiel gegen den TC Bad Friedrichshall stand es am Ende 3:6 für den Gegner – damit steckt der TCF in der Tennis-Verbandsliga früh tief im Abstiegskampf. Auch für die Damen des TCF gab es eine Pleite.

In das Spiel gegen Bad Friedrichshall startete Friedrichshafen mit ungünstigen Voraussetzungen. Laut TCF-Mitteilung meldete sich Adam Bronka an Position 1 kurzfristig krank und Adam Bielinski an Nummer 2 muss am Ellenbogen operiert werden. So mussten alle Spieler aufrücken, was sich bemerkbar machte. Nur Elias Lagger und Jonas Feyen punkteten im Einzel. Feyen holte dann noch im Doppel mit Johannes Ritter seinen zweiten Punkt.

TCF-Damen beweisen Moral

Einen absoluten Fehlstart in die Runde erwischten die Damen des TCF. Bei ihrer Saisonpremiere beim TC Winnenden lagen sie nach den Einzeln schon mit 0:6 zurück. Immerhin holte die Mannschaft im Doppel noch alle drei Punkte. Das lässt für den weiteren Verlauf der Verbandsligarunde stark hoffen.

Die U18 verlor ihre Oberligapartie beim TEC Waldau mit 2:4. Zwei Erfolge feierten dagegen die beiden Verbandsligamannschaften der Herren 50 (8:1 in Baindt) und 60 (6:3 gegen Bad Saulgau).