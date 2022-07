Taxi-Zone beim Seehasen-Feuerwerk wieder auf dem Franziskusplatz

Aufgrund des Feuerwerks beim Seehasenfest am Samstag, 16. Juli, fahren die Taxis von 22 Uhr bis 24 Uhr ausschließlich vom Franziskusplatz ab. Durch die Verlegung der Taxi-Zone am Samstag kann die Sicherheit der Fußgänger in Richtung des Stadtbahnhofs erhöht werden. Außerdem wird die An- und Abfahrt der Taxis verbessert. Der Taxibereich am Stadtbahnhof wird am Samstag von 22 bis 24 Uhr nicht angefahren. Der veränderte An- und Abfahrtsbereich für die Taxis wird am Stadtbahnhof und vor der Unterführung zum Franziskusplatz ausgeschildert.

Von Freitag, 15. Juli bis Montag, 18. Juli, werden die Taxi-Zonen innerhalb des Stadtbahnhofes versetzt. Die Taxis stehen an diesen Tagen – mit Ausnahme Samstag – zwischen 22 und 24 Uhr entlang des Grünstreifens gegenüber dem Postgebäude.

Am Samstag, 16. Juli, wird zwischen 22 und 24 Uhr außerdem die Friedrichstraße zwischen der Olgastraße und der Karlstraße für den Individualverkehr gesperrt. Ebenfalls gesperrt ist die Riedleparkstraße zwischen Kreisel Charlottenstraße und Friedrichstraße.

Von den Sperrungen ausgenommen sind die Busse des öffentlichen Personennahverkehrs. Fahrzeuge, die aus der Tiefgarage Graf-Zeppelin-Haus ausfahren, können nur links abbiegen oder geradeaus fahren.