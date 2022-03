Tausende Läufer erwartet: Der ZF-Firmenlauf findet als Live-Event statt

Der ZF-Firmenlauf wird in diesem Jahr wieder als Live-Veranstaltung stattfinden. Im Sommer sollen tausende Läufer – Mitarbeiter von hiesigen Unternehmen – von der Messe Friedrichshafen aus starten – und hinterher feiern. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wann und wo findet der Firmenlauf statt?

Los geht’s am Donnerstag, 21. Juli. „Wir haben eine neue Strecke gefunden, die an der Messe Friedrichshafen beginnt und dort endet“, sagt Ralf Niedermeier, Geschäftsführer der N Plus Sport GmbH, der Organisatorin des Firmenlaufs. Die Strecke befinde sich nördlich der Messe, im Bereich Hirschlatt, so Niedermeier weiter. Insgesamt 5,5 Kilometer müssen die Teilnehmer bewältigen.

Bei der Organisation ist auch die Stadt Friedrichshafen mit im Boot. Er freue sich auf den Lauf, sagt Bürgermeister Andreas Köster. „Die Menschen lechzen danach, dass wieder Veranstaltungen stattfinden.“

Wer macht mit?

„Was wir schon wissen, ist, dass die vier großen Teams vergangener Läufe wieder teilnehmen – also ZF, Rolls-Royce Power Systems, Airbus und Vetter“, sagt Ralf Niedermeier. Allein diese Firmen dürften schon für mehrere tausend Teilnehmer sorgen.

Rund um die Messe Friedrichshafen werden im Juli zahlreiche Läufer unterwegs sein. (Foto: Felix Kästle/N Plus Sport GmbH)

Laut Christoph Horn, Leiter der ZF-Konzernkommunikation, beginnt das Unternehmen aktuell damit, intern Werbung für den Firmenlauf zu machen. Damit möglichst viele Mitarbeiter motiviert werden, übernimmt ZF sogar die Anmeldegebühr, so Horn. Grundsätzlich können aber alle Unternehmen aus der Region mitmachen – sie müssen sich nur anmelden.

Wie kann man sich anmelden?

In den Firmen muss sich zunächst ein Teamcaptain finden. „Der Teamcaptain ist der Kümmerer, der die Mannschaft zusammensucht und sie anmeldet“, sagt Ralf Niedermeier. Bis zum 4. Juli sind Anmeldungen auf der Internetseite www.firmenlauf-fn.de möglich.

Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person 17 Euro. Dafür erhalten die Läufer ein Starterpaket mit personalisierter Startnummer und Medaille. Außerdem spenden die Organisatoren 1 Euro pro Teilnehmer für den guten Zweck.

Welche Corona-Einschränkungen gibt es?

„Vier Monate vor der Veranstaltung ist das schwer zu sagen. Wir beobachten die Lage genau“, sagt Ralf Niedermeier. Die Hoffnung sei, dass die Corona-Zahlen im Sommer möglich niedrig sind und dementsprechend auch kaum Einschränkungen notwendig werden. Allerdings biete die Messe große Flächen und damit auch die Möglichkeit, das Gelände auszuweiten, sollte dies nötig werden.

Wer dennoch Bedenken hat – oder an dem Tag nicht in der Gegend ist – kann, wie in den vergangenen Jahren auch, virtuell beim Firmenlauf mitmachen. Per App könne man ebenfalls teilnehmen, die 5,5 Kilometer laufen und so seine Kollegen vor Ort unterstützen, so Ralf Niedermeier.

Was wird neben dem Lauf an sich geboten?

Die Teilnehmer sollen Spaß haben, betonen die Organisatoren. Deshalb wird es auch ein Rahmenprogramm mit Livemusik, Essen und Trinken geben. „Das Event drumherum, die dritte Halbzeit sozusagen, ist für viele das Schönste“, sagt Niedermeier. Dazu gehöre auch die obligatorische Siegerehrung.

Für Christoph Horn von ZF steht das „Gemeinschaftsgefühl“ beim Firmenlauf im Vordergrund: „Ich weiß von vielen, dass sie vorab zusammen trainieren und auch hinterher dabei bleiben, weil sie Spaß daran gewonnen haben“, sagt er. Horn hofft, dass der diesjährige Lauf wieder ein „Riesenereignis“ wird.