Taucher suchen im Bodensee nach Vermisstem

Mehr als 40 Retter, darunter zahlreiche Taucher, suchen derzeit nach einem Mann, der nach Berichten einer Augenzeugin im Bodensee untergegangen ist.

Der Mann soll am späten Vormittag etwa 30 Meter vom Ufer entfernt im Bereich Lochau/Wellenau am österreichischen Bodensee-Ufer nach Hilferufen plötzlich untergetaucht sein.

Am Einsatz beteiligt ist die Wasserrettung Bregenz mit der Tauchergruppe, die Seepolizei Hard, der Polizeihubschrauber Libelle sowie Polizeikräfte am Ufer. Auch die Feuerwehr ist zum Einsatzort ausgerückt.

Geringe Sichtweite im See

Die Suche gestaltet sich schwierig, denn die Taucher haben aktuell nur eine Sichtweite von einem, maximal zwei Metern, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage von Schwäbische.de.

(Foto: ÖWR)

Die Polizei Bregenz klärt derzeit die näheren Umstände ab und sucht am Ufer nach unbeaufsichtigten Kleidungsstücken. Eine passende Vermisstenanzeige liegt nach Angaben der Bregenzer Polizei bisher nicht vor.

Zwölf Grad in der Tiefe

Das Wasser im See hat an der Oberfläche derzeit eine Temperatur von 18 Grad, in der Tiefe von etwa 12 Grad.

Sollte der Mann nicht gefunden werden, werde die Polizei am Nachmittag entscheiden, wie die Suche fortgesetzt wird.

Weitere Zeugen werden um Hinweise gebeten.