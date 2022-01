Taucher säubern Hafenbecken in Langenargen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit insgesamt 17 Taucherinnen und Taucher hatte der Tauch-Sport-Club Friedrichshafen (TSCF), eine Abteilung der TSG Ailingen e.V., bereits das dritte Mal erfolgreich eine Unterwasser Hafen-Putzede durchgeführt. Diesmal wurde der Grund des Hafenbeckens des BMK-Hafen in Langenargen von den Tauchenden von Unrat befreit. „Als Herr Weltz uns die Aktion vorschlug, waren wir sofort davon begeistert“, so Frau Angela Mesmer von der Betriebsleitung des BMK-Hafens.

Karl-Heinz Weltz vom TSCF hatte diese umfangreiche Aktion anschließend detailliert geplant und organisiert. Zu den 17 Tauchenden kamen weitere 14 Kameradinnen und Kameraden des TSCF, davon 4 Mitglieder der Jugendgruppe, um die Tauchenden von den Stegen und von Land aus zu unterstützen. Dabei hatten die so genannten "Oberflächenmannschaften" insbesondere den unter Wasser eingesammelten Unrat von den Tauchenden übernommen und in den bereitstehenden Müllcontainer abtransportiert.

„Alle Kameradinnen und Kameraden, die unter Wasser an dieser Aktion teilnehmen, sind erfahrene Taucher“, so Oliver Kramp, Leiter der Abteilung Tauch-Sport-Club Friedrichshafen (TSCF) der TSG Ailingen e.V. „Dabei ist die Orientierung unter Wasser nicht ganz einfach, um nicht aus Versehen über das zugeteilte Suchgebiet zu hinaus zu tauchen“ fügt Christian Bernhardt, Schriftführer des TSCF hinzu.

Dennis Zürn und Philipp Hauptmann, die beiden Hafenmeister des BMK-Hafen, begleiteten die Tauchenden mit einem Boot. Norbert Knöpfler vom TSCF unterstützte die Tauchteams mit einem weiteren Boot. „Gerade Unrat, der in der Mitte des Hafenbeckens geborgen wird, nehmen wir an Bord, damit die Tauchenden nicht bis zum nächsten Steg oder Ufer und zurück zum Suchgebiet schwimmen müssen“, so Norbert Knöpfler.

„Dass sich so viele Menschen an ihrem freien Samstag ehrenamtlich engagieren, freut mich besonders“ dankte Angela Mesmer von der Betriebsleitung des BMK-Hafens den Kameradinnen und Kameraden des Tauch-Sport-Club Friedrichshafen. „Die Kameradinnen und Kameraden des TSCF freuen sich, wieder einen großen Beitrag zum Umweltschutz im See geleistet zu haben“ erwidert Karl-Heinz Weltz.