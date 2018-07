Am Mittwoch wurden bei einem Taucheinsatz der Wasserschutzpolizei vor Seemoos im Bodensee erneut Stabbrandbomben aus dem Zweiten Weltkrieg geborgen. Dabei wurde der See bis zu einer Wassertiefe von 21 Metern abgesucht.

Geborgen wurden zwei Stabbrandbomben sowie Teile weiterer Brandbomben. Die Taucher der Wasserschutzpolizei sind in diesem Bereich regelmäßig im Einsatz, weil dort in der Vergangenheit immer wieder einmal derartige Funde gemacht wurden, so die Polizei. Der Seeraum vor Seemoos ist zudem ein beliebter Anker- und Badeplatz.

Insgesamt vier Taucher der Wasserschutzpolizeistationen Friedrichshafen und Überlingen waren an dem Einsatz beteiligt.