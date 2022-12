Taucher bergen E-Bike vom Seegrund

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vier Taucher vom Tauch-Sport-Club Friedrichshafen, eine Abteilung der TSG Ailingen, haben am 22. Dezember den Seegrund vor der Überlinger Seepromenade von zwei Fahrrädern, davon ein E-Bike befreit. Bei einem Tauchgang zu einem Schiffswrack stießen die Taucher einige Tage zuvor auf diesen ungewöhnlichen Fund. „Wenn wir Taucher in Ufernähe leider immer wieder Unrat im See finden, sammeln wir diesen meist ein und entsorgen diesen umweltgerecht an Land. Das E-Bike aber konnten wir aufgrund dessen Gewichts nicht gleich bergen“, so Christian Bernhardt und Oliver Kramp vom Tauch-Sport-Club Friedrichshafen (TSCF). „Dass die Fahrräder, insbesondere das E-Bike mit Akku nicht länger am Seegrund liegen bleiben dürfen, war uns sofort bewusst“.

Kramp und Bernhardt bekamen Unterstützung von ihren Vereinskameraden Kevin Kainz und Hans Schiele, die sich dem drauf folgenden Tauchgang zur Bergung mit Leinen und so genannten Hebesäcken (unten im Bild) anschlossen. „Diese Hebesäcke sind robuste, geschlossene Beutel, die wir unter Wasser sicher an der Last befestigen, mit Pressluft füllen und Auftrieb erzeugen, sodass wir damit auch schwere Gegenstände an die Wasseroberfläche bringen können“, erklärt Kainz. Das Verbringen der Fahrräder von der Wasseroberfläche an Land stellte die Taucher aufgrund des starken Winds und dem hohen Wellengang vor die nächste Herausforderung. Nur mit äußerster Kraftanstrengung gelang es, die schweren Gegenstände an die höher gelegene Uferpromenade zu hieven.

Die Wasserschutzpolizei war zuvor von dem Vorhaben der Taucher informiert worden und nahm vor Ort die Untersuchung der geborgenen Fahrräder auf. Einige Passanten hatten die Aktion der Taucher von der Uferpromenade aus beobachtet und dankten den Tauchern für ihr Engagement. „Dass Sie unseren See sauber halten“. „Wir freuen uns, wieder einen Beitrag zum Umweltschutz im See geleistet zu haben“ erwidern die vier Taucher. Mehr zum Tauch-Sport-Club Friedrichshafen, eine Abteilung der TSG Ailigen mit seinen Ressorts Sporttauchen, Apnoetauchen, Unterwasser Rugby, einer Unterwasser Foto/Video-Gruppe und der umfassenden Ausbildung seiner Mitglieder gibt es im Internet unter www.tscf.de.