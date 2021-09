Tauch- und Reisemesse Inter-Dive in Friedrichshafen

Bereits zum neunten Mal findet die Messe Inter-Dive in Friedrichshafen vom 23. bis 26. September am schönen Bodensee statt. Mit verschiedenen Ausstellern bietet die beliebte Tauch-, Schnorchel- und Reisemesse ihren internationalen Besuchern eine Vielzahl an Attraktionen.

Auf der Messe sind die bekanntesten Vertreter der Tauch- und Reisebranche vertreten. Beispielsweise sind die renommierten Firmen Aqua Lung, Camaro, SSI, Seacam sowie zahlreiche Reiseveranstalter, Liveaboards und internationale Tauchbasen bereits jetzt schon angemeldet. Wie im Jahr 2020 wird das Team der InterDive sehr eng mit den Behörden und der Messe Friedrichshafen zusammenarbeiten, um für alle Gäste ein sicheres Hygiene- und Gesundheitskonzept zu präsentieren.

Ein gelungenes Hygienekonzept wurde bereits im vergangenen Jahr erfolgreich umgesetzt und so sind die Veranstalter der Inter-Dive überzeugt, trotz der zahlreichen abgesagten Tauchmessen im Jahr 2021, eine sichere und attraktive Veranstaltung zu präsentieren. Die persönliche und lockere Atmosphäre in der Messehalle garantiert umfangreiche Beratung sowie individuelle Einblicke in die Tauch- und Urlaubswelt. Hier findet Jeder genau das, was er sucht, egal ob Taucherschmuck, Flossen oder Tauchcomputer.

Für alle, die ihren nächsten Urlaub planen, gibt es Informationen aus erster Hand zur Lage vor Ort, interessante Spezialangebote und attraktive Rabatte – teilweise mit Ersparnissen von 30 Prozent. Bei vielen Anbietern können Reisen auch gleich direkt auf der Messe gebucht werden.

Zu Gast auf der Messe sind auch gemeinnützige Organisationen, die sich zum Schutz der Ozeane einsetzen und die Besucher umfassend über ihre Umweltschutzmaßnahmen und Aktionen aufklären. Zusätzlich punktet die Inter-Dive mit einem umfangreichen Rahmenprogramm aus Bühnenpräsentationen, Versteigerungen und zahlreichen Gewinnspielen.

Liebhaber von Booten können den Besuch der Inter-Dive mit einem Ausflug auf die zeitgleich stattfindende Interboot verbinden.

Äußerst günstige Eintrittspreise machen die Inter-Dive zu einem sehr beliebten Event.

Eintrittspreise (Tickets sind über den Onlineshop verfügbar): Tageskarte Erwachsene acht Euro, Tageskarte Kinder sechs bis 14 Jahre fünf Euro.