Tatort-Autorin: Sie wollte immer nur schreiben

Was steht alles in einem Drehbuch drin? „Szenen, Setting, eben alles, was man wissen muss“, erklärt Dorothee Schön gleich zu Beginn der jüngsten Veranstaltung der Bürgeruniversität im Casino des Karl-Maybach-Gymnasiums und nennt mit angeschlagener Stimme ein – in diesem Fall sogar realitätsgetreues Beispiel: „Schulaula. Ein versprengtes Publikum von 80 Zuhörern hört einer heiseren Drehbuchautorin zu.“

Der Besucherstrom ist in der Tat nicht gerade berauschend. Nichts desto trotz gibt es interessante Einblicke in das Leben der deutschlandweit bekannten und erfolgreichen Drehbuchautorin, die unter anderem zweimal mit dem renommierten Grimme-Preis und dem 3Sat-Zuschauerpreis ausgezeichnet wurde. Im Gespräch mit ZU-Professor Joachim Behnke lässt die Wahl-Ravensburgerin nicht nur die Höhen ihrer Karriere Revue passieren, sondern spart auch die Tiefen nicht aus.

Wegbereiterin für Kommissarin Lena Odenthal

Die Drehbücher für 17 Tatort-Krimis hat sie geschrieben, hat vor Jahrzehnten dafür gesorgt, dass mit Ulrike Folkerts alias Lena Odenthal erstmals eine weibliche Kommissarin ins Spiel gebracht wurde, und hat auch in jüngster Vergangenheit mit den Drehbüchern für den Mehrteiler „Charité“ oder den Fernsehfilm „Kästner und der kleine Dienstag“ begeistert. Regie-Ambitionen habe sie nie gehabt, betont Dorothee Schön. „Ich wollte eigentlich immer nur schreiben“, sagt sie. „Jung, naiv und unbedarft“ sei sie gewesen, als sie Anfang der 1980er ihr Dokumentarfilm-Studium an der Münchner Fernseh- und Filmhochschule begonnen hat.

Dass ihr Studienabschluss mit dem Drehbuch zu „Blauäugig“ – das von Reinhard Hauff mit Götz George in der Hauptrolle verfilmt wurde – ein Riesenerfolg werden sollte, war damals natürlich noch nicht abzusehen. „Ich durfte gleich in der Bundesliga kicken“, sagt Dorothee Schön. „Aber danach wurde acht Jahre lang gar nichts von mir verfilmt.“

Die Botschaft: Durchhalten

Sich treu bleiben, an seine eigene Stärke glauben – dann kann man auch mal längere berufliche Durststrecken überwinden. Das ist die eigentliche Botschaft, die von dieser Veranstaltung der Bürgeruni ausgeht. „Fangt mal mit einem Krimi an.“ Diesen Ratschlag gibt Dorothee Schön „Drehbuch-Anfängern“. Warum? „Da gibt es ganz bestimmte Spielregeln, die man lernen kann.“ Mit einem Krimi war dann auch ihre eigene Talsohle durchschritten. Dass sie als ehemalige Schülerin eines katholischen Mädchengymnasiums ihr erstes Tatort-Drehbuch in einem Frauenkloster spielen lässt, das hat schon fast komödiantische Züge. Tatort-Liebhaber erinnern sich vielleicht noch gerne an Maria Schell als Äbtissin und Martin Lüttge als Kommissar Flemming. Allerdings habe dazu auch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden müssen. Und grünes Licht für die Verfilmung habe es vom WDR erst dann gegeben, als feststand, dass ein Benediktiner als Medienberater tätig werden konnte, wie Dorothee Schön weiter dem interessierten Publikum berichtet.

Schlaflose Nächte durch Florian David Fitz

Welchen Kontakt man als Drehbuchautor zu den Schauspielern hat, will Joachim Behnke wissen. Normalerweise recht wenig, wie Dorothee Schön gerne zugibt. Anders gesagt: „Ich kenne sie alle. Aber die Wenigsten kennen mich.“ Natürlich gibt es keine Regel ohne Ausnahme. Florian David Fitz habe ihr einige schlaflose Nächte bereitet, weil er als Hauptdarsteller des Kästner-Films immer wieder Änderungswünsche ans Drehbuch gehabt habe, plaudert Dorothee Schön auch ein wenig aus dem Nähkästchen. Berührend und intensiv sind ihre Aussagen zum Entstehen des Drehbuchs für das 2010 von der ARD ausgestrahlte Fernsehdrama „Der letzte schöne Tag“ – in dem sie die Suizide ihrer Mutter und ihrer Schwester verarbeitet.

