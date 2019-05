Während eines Einkaufs in einem Lebensmitteldiscounter in Manzellhat ein unbekannter Mann am Samstagmittag einem 16-Jährigen dessen Geldbörse entwendet, indem er diese laut Polizeibericht mutmaßlich in einem unaufmerksamen Moment aus der Jackentasche stahl. Am Abend fragte der 16-Jährige an der Information des Geschäfts nach seinem Geldbeutel, der dort tatsächlich in der Zwischenzeit abgegeben wurde. Lediglich das Bargeld fehlte. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem unbekannten Täter aufgenommen.