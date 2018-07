Unerkannt bleiben konnte ein Taschendieb, welcher am Samstag in der Zeit von 10.30 Uhr bis 11.00 Uhr im Marktkauf in der Äußeren Ailinger Straße einen 74-jährigen Mann beklaute. Vermutlich als sich der Geschädigte mit einem Bekannten unterhielt, stahl ihm der Langfinger den Geldbeutel aus seiner Gesäßtasche. Während das Bargeld verschwunden blieb, konnten kurze Zeit später durch einen Kunden andere persönliche Gegenstände aus dem Geldbeutel in einem Regal aufgefunden werden. Die Polizei Friedrichshafen bittet um Täterhinweise an den Polizeiposten Friedrichshafen-Flughafen unter 07541/2074-0