Taschenaschenbecher „to go“: Bodensee-Touristen sollen mit diversen Kniffen nachhaltiger werden

Gäste, die im Besitz der Echt Bodensee-Card sind, erwarten diverse Vorteile, Preisnachlässe und Inklusivleistungen. Zu den neuen Angeboten zählen unter anderem der Picknickrucksack in Überlingen, das Seasports Center in Kressbronn, das Waterbike in Friedrichshafen oder die Bogenschießparcours in Immenstaad und Fischbach. Die EBC ist zudem weiterhin gleichzeitig die Fahrkarte für den Nahverkehr am See. Urlauberinnen und Urlauber haben somit freie Fahrt mit Bus und Bahn im gesamten Gebiet des Bodensee Oberschwaben Verkehrsverbundes (bodo).

Weitere Informationen zur EBC gibt es unter