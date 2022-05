Targobank in Friedrichshafen zieht positive Bilanz – trotz Pandemie

Wirtschaftliche Herausforderungen sind allgegenwärtig – auch für die Targobank in Friedrichshafen. Dennoch blickt sie auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurück. Standortleiter Frank Pfister: „War der Start ins Jahr 2021 noch stark von der Pandemie belastet, erholte sich die Geschäftstätigkeit ab der Jahresmitte in breitem Umfang.“

Insbesondere das Kreditgeschäft habe sich im Geschäftsjahr 2021 als stabil erwiesen. Zum Stichtag 31. Dezember belief sich das Kreditvolumen in Friedrichshafen, nach Angaben der Targobank, auf rund 43 Millionen Euro. Das entspreche einem Plus von sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch im Wertpapiergeschäft setze sich der Wachstumstrend fort und sorge für einen kräftigen Anstieg des Depotvolumens auf 21 Millionen Euro. Das entspreche einer Steigerung von 17 Prozent.

Die Targobank beobachtet zudem ein steigendes Interesse an nachhaltigen Fonds, also an Wertpapieren, die nicht nur Rendite bringen, sondern auch ökologischen und sozialen Werten Rechnung tragen, heißt es in der Mitteilung weiter. In Friedrichshafen betreut die Bank rund 7100 Kundinnen und Kunden.