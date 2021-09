Tanzsportclub Friedrichshafen startet durch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach der Sommerpause und hoffentlich ohne neue Corona-Einschränkungen startet der Amateur-Tanzsportclub „Graf Zeppelin“ Friedrichshafen (ATC) wieder durch. Ab dem 13. September beginnt in der Festhalle Fischbach der Trainingsbetrieb für die begeisterten Tänzerinnen und Tänzer aller Altersgruppen. Im Programm stehen Kindertanz und Kinderballett für die Kleinen, MTV-Dance und HipHop für Jugendliche und junge Erwachsene sowie Paartanz (Standard und Latein) und Zumba für Erwachsene. Die jeweiligen Trainingstage und Trainingszeiten können auf der ATC-Internetseite eingesehen werden.

Für Neueinsteiger und Interessierte startet am 21. September 2021 in der Festhalle Fischbach ein Anfängerkurs im Paartanz (Details ebenfalls auf der ATC-Internetseite).

Um den pandemiebedingten Ausfall von Übungsstunden ein wenig zu kompensieren, hatten Tanztrainer während der Zeit der Kontaktbeschränkungen digitale Alternativen zum Training angeboten. So konnte sich zumindest ein Teil der Vereinsmitglieder im häuslichen Umfeld tänzerisch betätigen, wenn auch nur eingeschränkt.

Für die Hobby-Paare wurden dank Unterstützung des Stadtsportverbandes Friedrichshafen zusätzliche Trainingsmöglichkeiten während der aktuellen Sommerferien geschaffen.

Als kleines Highlight und Dankeschön für ihre Treue bietet der ATC seinen Mitgliedern im Oktober einen Workshop Tango Argentino an.

Neben dem Hobbytanz ist seit vielen Jahren auch der tänzerische Leistungssport in Friedrichshafen etabliert. Die Turniertanzpaare des ATC erzielten bereits viele Erfolge in den lateinamerikanischen und Standardtänzen. Coronabedingt konnten zwar seit Monaten kaum noch Wettkämpfe stattfinden, aber es besteht Hoffnung. Für April 2022 ist auf jeden Fall wieder das traditionelle Internationale Bodenseetanzfest in Ettenkirch geplant. Und hier rechnet der Verein wieder mit einer großen Anzahl Teilnehmer und Zuschauer.

