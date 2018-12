Tanzartisten steppen und fliegen über die Bühne

Genau ein Jahr nach ihrem letzten Auftritt ist die Show „Night of the Dance“ am Mittwochabend erneut mit ihrem Programm „Irish Dance 2018“ ins Graf-Zeppelin-Haus gekommen. War der große Saal im letzten Jahr nur halb voll geblieben, sind diesmal deutlich mehr Zuschauer gekommen und haben die rasante Tanzshow fasziniert verfolgt.

Ein abwechslungsreicher Mix ist die Show, die mit Tänzern der „Dance Factory Dublin“ den durch Shows wie „Riverdance“ oder „Lord of the Dance“ berühmt gewordenen irischen Tanz in den Mittelpunkt stellt und mit Ausflügen der „Broadway Dance Company“ in den amerikanischen Stepp erweitert. Hinreißende lateinamerikanische Tänze präsentierten die Tänzer aus Caracas oder Mexiko.

Breakdance-Einlage

Und während die Tänzer sich für die nächste Ensembleszene umzogen, tollte der schwindelerregende Breakdancer José Antonio Hernandez Esquivel wie ein lebender Hüpfball kopfüber, kopfunter über die Bühne oder die Tanzakrobaten Emiliano Gallando Nuñez und Nallely Lima zeigten in großer Ruhe und Eleganz ihre Kunst – kaum wagte man zu atmen, wenn er die auf einer Hand stehende Frau in die Luft hob, wenn sie dort noch den Spagat zeigte oder von einer Hand in die andere wechselte.

Schlag auf Schlag folgten die Nummern im Lichtfeuer aufeinander, angefangen bei den von Hornsignalen, Trommlern und Kriegsgeschrei begleiteten mythischen irischen Tänzen aus „Lord of the Dance“. Immer neue Schlachten gegen finstere kriegerische Mächte um den „Dark Lord“ brandeten auf mit rasanten Steppsolos, „Girls of Ireland“ tanzten in Reihe, bezaubernd spielte der quirlige kleine Naturgeist „Spirit“ auf seiner Flöte und entging knapp dem Henker – naturgemäß blieben im Medley die aus dem inhaltlichen Zusammenhang gerissenen Szenen pure Show. Als Kontrastprogramm wurde „Stomp“ zum Trommelfeuer auf aufleuchtenden Trommeln. Mitreißend war das „Latin Medley“ mit hüftwackelnden weißen Glitzerpaaren – warum nur muss so eine Szene von grellen Laserblitzen ins Publikum begleitet sein, die dazu zwingen, die Augen zu schließen?

Gliedmaßen machten sich selbstständig, Ober- und Unterkörper trennten sich, Strichmännchen erhoben sich, entschwebten, verschwanden in der anschließenden Schwarzlichtnummer. Noch einmal kehrten die irischen Tänzer zurück, diesmal mit „Riverdance“ nicht kriegerisch, sondern in dekorativen Kreisen und Girlanden. „Time of my Life“ und fliegende Röcke gab’s zu „Dirty Dancing“, köstlich malerisch gerieten die „Pirates of the Caribbean“ und vier Stepptänzer aneinander, extraterrestrisch erschien der „Tribute to Michael Jackson“, ehe Alan Walkers Titel „Faded“ wieder zur geschmeidig-poetischen Tanznummer des Artistenpaars wurde. Reichlich überflüssig erschien auch diesmal die langatmige Animation des Publikums zum Stehen, Winken und Mitklatschen auf Befehl. Begeistert gefeiert wurde zuletzt das große Finale der zehn dynamischen Künstler.