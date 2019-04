Das Dornier-Museum lädt am Dienstag, 30. April, bei der Ü30-Tanzlust-Party zum „Tanz in den Mai“ und verwandelt den Flugzeughangar in eine der größten und schillerndsten Tanzflächen der Region. Laut Pressemitteilung des Veranstalters in einzigartiger Atmosphäre zwischen den Oldtimerflugzeugen, sorge Radio 7- Musikchef Matze Ihring für den richtigen Sound und ausgelassene Stimmung. Gespielt werden Hits der 90er- und 2000er-Jahre, bis hin zu aktuellen Charts und Clubtunes - Motto: Hauptsache tanzbar. Als DJ und Entertainer ist Matze Ihring seit Jahrzehnten in Clubs, auf Events sowie bei echten Szene-Highlights ein gefragter Künstler, so auch bei einer der wohl beliebtesten Partys in der Bodenseeregion, der Ü30-Tanzlust, bei der bis zu 1000 Partygäste Platz zum Tanzen und Feiern haben. Los geht’s ab 21 Uhr. Für alle Damen des Abends hält das Eventteam einen kostenlosen Begrüßungssekt bis 23 Uhr bereit, ehe bis in die frühen Morgenstunden gefeiert und getanzt wird.

Der Eintritt kostet zwölf Euro. Wer sein Ticket bereits im Vorfeld sichern möchte, kann dieses an allen Reservix-Vorverkaufsstellen oder über die Museumswebseite erwerben. Einlass ist ab einem Alter von 25 Jahren.