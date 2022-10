Tannau und Friedrichshafen-Fischbach unterlegen in Österreich

In der Frauen-Bezirksliga sind die Handballerinnen aus dem Bodenseekreis ohne Punkte von ihrem Gastspiel aus Österreich zurückgekehrt. Nachdem die HSG Friedrichshafen-Fischbach das Aufsteigerduell bei Bregenz Handball (23:34) am Samstagnachmittag deutlich verlor, unterlag der SV Tannau am Samstagabend in seinem ersten Saisonspiel mit 20:28 beim HC Hohenems.

Entscheidend für die Niederlage der Tannauerinnen war der extrem schlechte Start. Hohenems führte nach 17 Minuten mit 10:1 und fuhr dadurch einen entspannten Sieg ein. 50 Zuschauer sahen aber auch eine Mannschaft aus Tannau, die sich steigerte und somit ein Debakel vermied. Die meisten Tore für die Gäste markierte Susann Hampe (5).

Friedrichshafen-Fischbach kam besser in die Partie: Nach sieben Minuten stand es nur 4:3 für Bregenz. Doch die Häflerinnen erwiesen sich in Bregenz als unterlegene Mannschaft und schnupperten trotz der elf Tore von Sarah Feßler zu keinem Zeitpunkt an einem Punktgewinn.