Tankstellenüberfälle und Einbruch in Waffengeschäft: Polizei fasst Verdächtige

Zwei Männer und eine Frau sind wohl für den Einbruch in ein Waffengeschäft am 5. November und in eine Tankstelle am 6. November letzten Jahres in Friedrichshafen verantwortlich. Das berichtet das Polizeipräsidium Konstanz.

Auf das Konto der Verdächtigen soll demnach auch ein versuchter Tankstellenüberfall am Abend des 8. November in Bermatingen gehen. Auf die Spur kam die Polizei den mutmaßlichen Tätern in Folge eines weiteren Tankstellenüberfalls in Höchstädt in Bayern. Dort konnte die Kriminalpolizei zwei männliche Tatverdächtige im Alter von 21 und 22 Jahren sowie eine 20-jährige Frau festnehmen.

Durch Aussagen der Tatverdächtigen und Abgleiche von Tatortspuren konnten die Beamten den beiden Männern auch die Straftaten im Bodenseekreis zuordnen. Alle drei Beschuldigten befinden sich derzeit auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg in Untersuchungshaft.

Beim Überfall auf eine Esso-Tankstelle im November in Friedrichshafen bedrohten zwei maskierte Männer einen Angestellten des Betriebs mit Pistolen und erbeuteten Bargeld und Zigaretten. „In 31 Jahren gab es das noch nie“, sagte Pächter Uwe Brechenmacher damals der Schwäbischen Zeitung. Eine Außenkamera hatte Bilder der Täter aufgezeichnet, eine Kamera im inneren Bereich war ausgefallen.

Nur einen Tag vorher hatten zwei Männer die Scheibe eines Waffengeschäfts in der Schanzstraße eingeworfen und mehrere Luftdruckpistolen aus der Auslage entwendet.